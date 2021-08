Der 1. FC Köln und Hertha BSC beschließen heute den 1. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der letzten Partie des 1. Bundesligaspieltags treffen der 1. FC Köln und Hertha BSC aufeinander. Welches Team erwischt den besseren Saisonstart? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eine Saison wie die vergangene will der 1. FC Köln nicht noch einmal erleben. Erst in der Relegation gegen Holstein Kiel sicherten sich die Geißböcke den Klassenerhalt. Der neue Trainer geht mit ambitionierten Zielen in die Saison. "Ich möchte zu den besten zwölf Mannschaften gehören. Das ist das erklärte Ziel", sagte Steffen Baumgart. Auch Hertha BSC strebt eine bessere Platzierung als in der Vorsaison, diese beendeten die Berliner als 14., an.

Vor Beginn: Spielbeginn ist um 17.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln. 16.500 Zuschauer sind für die Partie zugelassen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des letzten Bundesligaspiels am 1. Spieltag zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC.

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Duda, Kainz - Uth - Thielmann, Modeste

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Ascacibar - K.-P. Boateng, S. Serdar - Lukebakio, Jovetic - Selke

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC wird heute nicht im Free-TV übertragen. Ab dieser Saison laufen alle Sonntagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. DAZN hat sein Programm rund um die Livespiele zur neuen Saison stark ausgebaut und beginnt mit den Vorberichten bereits um 16.30 Uhr, zudem läuft heute erstmals die Spieltags-Show "Dazonntag" ab 15 Uhr.

Den Streamingdienst könnt Ihr mit einem Smart-TV problemlos am Fernseher empfangen, genau wie am PC, Tablet oder Smartphone.

Das monatlich kündbare Abonnement kostet 14,99 Euro, das Jahresabo (149,99 Euro für 12 Monate). Bis Ende September könnt Ihr das komplette Programm erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

