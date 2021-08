1. FC Köln vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Köln erwartet heute am 3. Spieltag der der Bundesliga den VfL Bochum. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Weiter geht's mit dem 3. Spieltag der Bundesliga. Nach der Partie zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim am gestrigen Freitagabend ist der Bundesliga-Samstag wieder voll gepackt mit interessanten Begegnungen.

Bundesliga: 1. FC Köln - VfL Bochum - Datum, Zeit, Ort, Infos

In einer empfängt der 1. FC Köln am heutigen Samstag, 28. August, den VfL Bochum. Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen. Dort darf der Effzeh nach der Veröffentlichung der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 25.000 Zuschauer begrüßen, am 1. Spieltag waren es nur 16.500 gewesen.

Vor diesen zeigten die Geißböcke unter ihrem neuen Trainer Steffen Baumgart, dass die in dieser Saison in etwas vordere Tabellenregionen wollen. Mit 3:1 bezwang der Fast-Absteiger der vergangenen Saison Hertha BSC. Vor Wochenfrist zog sich der 1. FC Köln beim FC Bayern München gut aus der Affäre, holte einen 0:2-Rückstand auf, musste sich dann dem Rekordmeister aber doch geschlagen geben.

Ebenfalls drei Punkte hat bisher Aufsteiger VfL Bochum auf der Habenseite. Am vergangenen Wochenende gewann der VfL sein erstes Spiel nach der Rückkehr in die Bundesliga gegen Mainz 05. Heute steht Bochum laut Trainer Thomas Reis "Eine schwierige Aufgabe" bevor.

Das bisher letzte Duell der beiden NRW-Klubs stammt aus dem Jahr 2018. Damals gewann Bochum noch in der 2. Bundesliga mit 3:2 in Köln.

Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Ergebnis Freitag, 27. August 20.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 3:2 Samstag, 28. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth Samstag, 28. August 15.30 Uhr FC Augsburg Bayer Leverkusen Samstag, 28. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt Samstag, 28. August 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Bochum Samstag, 28. August 18.30 Uhr Bayern München Hertha BSC Sonntag, 29. August 15.30 Uhr Union Berlin Mönchengladbach Sonntag, 29. August 17.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig

1. FC Köln vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV Livestream

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum ist heute ausschließlich bei Sky im Pay-TV live zu sehen - als Einzelspiel und in der Konferenz. Der Pay-TV-Sender ist durch die ganze Saison hinweg unser TV-Begleiter der Bundesliga am Samstag.

Das Einzelspiel ist ab 15.15 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen. Kommentieren wird das Spiel Marcus Lindemann. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ist Köln gegen Bochum Teil der fünf Spiele umfassenden Konferenz.

Sky-Kunden können sich das Spiel über die kostenlose App Sky Go auch auf dem Endgerät Ihrer Wahl ansehen, allen die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind können dies mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket machen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele im Livestream, doch auch am Samstag müsst Ihr bei dem Streamingdienst nicht auf Bundesligafußball verzichten. Ab 17.30 Uhr zeigt DAZN die Highlights des Freitagsspiels und der Samstagspartien (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlight-Show. Diese läuft ab 17.30 Uhr in einer Dauerschleife und beinhaltet ab 20.30 Uhr auch noch die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend.

Ein DAZN-Abo ist zum Preis von 14,99 Euro im Monat oder 149,99 für ein Jahresabo zu erwerben. Noch bis 30. September bietet DAZN den kostenlosen Gratismonat an.

1. FC Köln vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker

Eine Alternative zur Liveübertragung bei Sky stellt der ausführliche Liveticker von SPOX dar. In diesem halten wir Euch im Minutentakt über das Geschehen bei der Partie 1. FC Köln gegen den VfL Bochum auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Köln - VfL Bochum.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga: 1. FC Köln vs. VfL Bochum - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln : Horn - Ehizibue, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Thielmann, Ljubicic, Kainz - Uth, Modeste

: Horn - Ehizibue, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Thielmann, Ljubicic, Kainz - Uth, Modeste VfL Bochum: Riemann - Bockhorn, Lampropoulos, Bella Kotchap, Danilo Soares - Losilla - Pantovic, Rexhbecaj - Zoller, Holtmann - Polter

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle