Testspiele: Bochum und Hertha mit klaren Siegen - Augsburg nur remis gegen HSV

Die Bundesligisten Hertha BSC und Aufsteiger VfL Bochum haben in ihren Testspielen am Mittwoch klare Siege gegen unterklassige Gegner gefeiert. Der FC Augsburg verpasste trotz zweimaliger Führung einen Erfolg gegen den Zweitligisten Hamburger SV.

Hertha BSC hat zum Abschluss des Trainingslagers im brandenburgischen Neuruppin einen weiteren lockeren Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Cheftrainer Pal Dardai gewann am Mittwoch das Testspiel gegen den Oberligisten MSV Neuruppin mit 7:0 (2:0).

Angreifer Davie Selke sorgte mit einem Doppelpack (26./44.) für den Pausenstand, Ruwen Werthmüller (51.), Dodi Lukebakio (60./89.) und Jhon Cordoba (77./79.) legten nach. Vor dem Saisonauftakt am 15. August beim 1. FC Köln beziehen die Berliner im österreichischen Leogang (25. Juli bis 1. August) ein zweites Trainingslager.

Bochum startet beinahe zweistellig

Aufsteiger VfL Bochum startete mit einem lockeren Sieg in die Vorbereitung auf seine erste Saison in der Bundesliga seit elf Jahren gestartet. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis setzte sich am Mittwochabend bei Oberligist SSVg Velbert klar mit 9:0 (6:0) durch.

Milos Pantovic (2.), Soma Novothny (11./20.), Noah Abdel Hamid (13., Eigentor), Eduard Löwen (29./31.), Simon Zoller (61.), Luis Hartwig (77.) und Silvere Ganvoula (80., Foulelfmeter) trafen für den VfL. Am 18. Juli reisen die Bochumer für eine Woche ins Trainingslager nach Gais/Italien, bevor die Reis-Elf zum Bundesligaauftakt am 18. August bei Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg gastiert.

HSV-Stürmer Wntzheimer ärgert Augsburg

Der FC Augsburg kam trotz zweier Führungen nicht über ein Remis im Testspiel gegen den Zweitligisten Hamburger SV hinaus. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl ging beim 2:2 (2:2) in Heimstetten durch Marco Richter (19.) und Andre Hahn (24.) zweimal in Führung, doch Manuel Wintzheimer (23./26.) gab jeweils sehenswert die passende Antwort der Norddeutschen.

Für den FCA war die Partie am Mittwoch das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die am 13. August startende 59. Bundesliga-Saison. Hamburg hatte unter dem neuen Trainer Tim Walter bereits gegen den österreichischen Zweitligisten FC Wacker Innsbruck (1:0) gewonnen.