Hüft-OP: Köln vorerst ohne Jannes Horn

Bundesligist 1. FC Köln muss in den kommenden Wochen auf Jannes Horn verzichten. Der 24-Jährige hatte schon im Relegationsrückspiel bei Holstein Kiel (5:1) eine Hüftverletzung erlitten, die zunächst konservativ behandelt wurde. Auch Gladbach beklagt einen weiteren Ausfall.

"Wir haben gemeinsam besprochen, dass Jannes es zunächst so versuchen möchte und mit uns in die Vorbereitung startet", sagte Trainer Steffen Baumgart. Am Mittwochvormittag musste Horn dann aber das Training vorzeitig beenden.

In der kommenden Woche soll der Defensivspieler nun doch von einem Spezialisten operiert werden, er wird dem FC bis auf Weiteres fehlen.

Auch beim rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach gibt es einen weiteren Verletzten zu beklagen. Zugang Manu Kone (20) erlitt bei einer Einheit am Dienstag eine nicht näher beschriebene Innenbandverletzung im rechten Knie und "wird den Fohlen vorerst fehlen", teilten die Rheinländer mit.

Der Mittelfeldspieler war bereits im Januar vom französischen Zweitligisten FC Toulouse verpflichtet, für den Rest der abgelaufenen Saison jedoch wieder an seinen Ausbildungsklub verliehen worden.

Bereits am Dienstag vermeldeten die Borussen den Ausfall von EM-Teilnehmer Breel Embolo. Der Schweizer habe sich im Viertelfinale gegen Spanien (1:3 i.E.) eine "Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im hinteren linken Oberschenkel" zugezogen und werde "bis auf Weiteres" ausfallen.