Testspiele: Bielefeld patzt - Schalke 04 mit Achtungserfolg

Im Zuge der Vorbereitung auf die anstehende Saison hat Arminia Bielefeld sein erstes Testspiel klar verloren. Absteiger Schalke 04 gelang ein Achtungserfolg, während Mainz 05 ein Schützenfest feierte.



Bielefeld unterlag mit vielen Nachwuchsspielern beim Drittligisten SC Verl mit 0:3 (0:1). Vor 1200 Zuschauern trafen Kasim Rahibic (10.) und Mahir Saglik (64./85., Foulelfmeter) für Verl, das in der Vorbereitung bereits deutlich weiter ist. Die Arminia startet Mitte August gegen den SC Freiburg in die Saison.

Nach zwei klaren Erfolgen gegen unterklassige Klubs hat Schalke 04 im österreichischen Kufstein gegen den russischen Meister Zenit St. Petersburg ein 0:0 geholt.

Die Königsblauen hätten die Partie durchaus gewinnen können, doch Marvin Pieringer scheiterte an Zenit-Keeper Daniil Odoyevsky nach einem Handspiel vom Punkt. Der nächste Test des Zweitligisten steigt am 9. Juli gegen Shaktar Donzek.

Mainz 05 hat den ersten Test der Vorbereitung locker gewonnen. Das Team von Trainer Bo Svensson bezwang den Bezirksligisten TSG Planig vor 500 zugelassenen Fans in Bad Kreuznach 11:0 (7:0). Der nächste Test steht am Freitag in Mainz gegen den Drittligisten Würzburger Kickers an.