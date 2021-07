RB Leipzig, News und Gerüchte: RBL muss weiter auf Augustin-Millionen warten

RB Leipzig muss wohl weiter auf eine Entschädigung im Streit um Jean-Kevin Augustin warten. Außerdem: Es gibt Entwarnung bei Neuzugang Mohamed Simakan und RBL hat vier Talente unter Vertrag genommen. News und Gerüchte rund um RB Leipzig gibt es hier.

RB Leipzig, Gerücht: RBL muss weiter auf Augustin-Millionen warten

RB Leipzig muss weiterhin auf die Entschädigung warten, die dem Verein im Ablöse-Streit um Jean-Kevin Augustin eigentlich zusteht. Anfang Juni hatte die FIFA den Sachsen in erster Instanz Recht gegeben.

Seitdem ist nach Bild-Informationen nicht viel passiert. Die Entscheidung des Weltverbandes sei noch nicht schriftlich erfolgt. Danach hat Leeds United, mit denen sich RBL im Streit befindet, noch 21 Tage Zeit, um in Berufung zu gehen. Dazu kommen zehn weitere Tage für die Einspruchsbegründung.

Bei der Auseinandersetzung der beiden Klubs geht es um die Ablösesumme für Augustin. Der Franzose war im Sommer 2019 von Leipzig an den damaligen englischen Zweitligisten verliehen worden. In dem Leihgeschäft war eine Kaufpflicht über 21 Millionen Euro inbegriffen, die beim Aufstieg des Traditionsklubs im vergangenen Jahr greifen sollte. Da sich die Championship-Saison aber coronabedingt bis in den Juli zog, weigert sich Leeds nun, trotz Aufstieg die aufgerufene Ablöse zu zahlen.

Sollte sich RB im Rechtsstreit durchsetzen, würde der Verein die Ablösesumme allerdings nur in Raten erhalten. Für jede weitere Rate müsste Leipzig den Anspruch erneut gelten machen.

Augustin kam wie in Leipzig auch auf der Insel kaum zum Zug. Der Angreifer spielte nur dreimal für Leeds, mittlerweile ist er beim französischen Erstligisten FC Nantes unter Vertrag. Auch dieser Wechsel war von der FIFA ermöglicht worden.

Der 24-Jährige wurde in Nantes in der Vorbereitung nun in die Reserve verbannt. Trainer Antoine Kombouare (57) setzt nicht mehr auf Augustin und sagte zuletzt: "Für mich ist es vorbei. Er ist nicht fit."

RB Leipzig, Gerücht: Neuzugang Mohamed Simakan nicht schwerer verletzt

Neuzugang Mohamed Simakan, der bei RB Leipzig die Nachfolge von Dayot Upamecano und Ibrahima Konate antreten soll, musste am Mittwoch das Training verletzungsbedingt abbrechen.

Wie der kicker unter Berufung auf Klubangaben berichtet, hat sich Simakan aber keine erneute Knieverletzung zugezogen. Sein Knie, das zu Jahresbeginn operiert wurde, sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Am Donnerstag setzte der 21-Jährige noch im Training aus, in den kommenden Tagen soll er aber wieder auf dem Platz stehen.

RB Leipzig, News: RBL nimmt vier Talente unter Vertrag

Auf der Suche nach dem ersten Eigengewächs, das in Leipzig den Durchbruch schafft, hat RBL vier Talente unter Vertrag genommen.

Wie der Verein offiziell bekanntgab, erhalten David Lelle (18), Eric Uhlmann (18), Julius Pfennig (18) und Robin Friedrich (18) neue Arbeitspapiere.

Die beiden Innenverteidiger Lelle und Uhlmann sowie Mittelfeldspieler Pfennig liefen allesamt einmal für die deutschen U-Nationalmannschaften auf. Einen Einsatz für die Profis der Leipziger konnte das Quartett bislang nicht für sich verbuchen.

