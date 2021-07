Eintracht Frankfurt trifft heute in einem Testspiel auf Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem enttäuschenden Saisonfinale 2020/21, als man in den letzten Wochen der Meisterschaft noch den ersehnten Champions-League-Startplatz an Borussia Dortmund verlor, wollen die Frankfurter in der kommenden Saison einen neuen Angriff versuchen. Jedoch mit einem neuen Österreicher als Trainer. Für Adi Hütter, der zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist, agiert nun Oliver Glasner an der Seitenlinie von Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt vs. Wehen Wiesbaden: Uhrzeit, Ort

Glasner kann sich am heutigen Samstag (10. Juli) direkt das erste Mal beweisen. Seine Mannschaft bestreitet gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ihr erstes Testspiel im Rahmen der Vorbereitungsphase für die kommende Saison. Gespielt wird ab 16 Uhr in Frankfurt im Deutsche Bank Park, der Heimstätte der SGE.

© getty Frankfurts Top-Torschütze der vergangenen Saison Andre Silva hat die Eintracht in Richtung RB Leipzig verlassen.

Eintracht Frankfurt: Die Testspiele im Überblick

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielort 10. Juli 16.00 Uhr Eintracht Frankfurt SV Wehen Wiesbaden Frankfurt 17. Juli 16.00 Uhr Eintracht Frankfurt SV Sandhausen Frankfurt 24. Juli 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt RC Strasbourg Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. Wehen Wiesbaden: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Wehen Wiesbaden könnt Ihr heute im frei empfangbaren Fernsehen live und in voller Länge verfolgen. Der Nachrichtensender Sky Sport News HD beginnt die Übertragung eine Viertel Stunde vor Anpfiff und bietet das Freundschaftsspiel zugleich auch im Livestream an.

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr das Spiel sehen könnt, bietet EintrachtTV. Die Übertragung beim Video-Anbieter der Eintracht ist jedoch nicht kostenlos. Das Jahresabonnement kostet nämlich 24,99 Euro. Mitglieder hingegen zahlen 18,99 Euro pro Jahr. Mit dem Abo könnt Ihr im Laufe der Saison alle Eintracht-Spiele im Re-Live sehen und habt zusätzlich Zugriff auf Live-Pressekonferenzen und Interviews.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Etwas mehr als einen Monat haben die Frankfurter Zeit, ehe die neue Bundesliga-Saison losgeht. Am ersten Spieltag geht es direkt gegen ein Topteam. Die SGE ist am 14. August nämlich zu Gast bei Borussia Dortmund.