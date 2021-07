Eintracht Frankfurt: Neu-Trainer Oliver Glasner kämpfte in Eriksen-Klinik um sein Leben

Während des EM-Spiels der dänischen Auswahl gegen Finnland erlitt Christian Eriksen einen Herzstillstand und musste ins Rigshospitalet in Kopenhagen eingewiesen werden. Knapp zehn Jahre zuvor war auch Frankfurts neuer Coach Oliver Glasner in eben jenes Krankenhaus eingeliefert worden, um an einem Blutgerinnsel am Gehirn operiert zu werden.

"Ich weiß noch, wie ich im Krankenhaus aufgewacht bin und nicht wusste, wo ich da liege" erinnert sich Glasner im Gespräch mit der Bild-Zeitung. "Ich habe dann mit dem Handy Fotos von mir im Krankenbett gemacht. Die Narbe über den halben Kopf und all die Schläuche an mir gesehen. Die Bilder hat außer meiner Familie keiner gesehen."

Wenn es ihm schlecht gehe, schaue er sich manchmal die Bilder an. Dann sei er "froh, dass du noch da bist. Aber das passiert maximal nur einmal im Jahr", sagt Glasner.

Im August 2011 hatte sich Glasner, damals noch aktiv auf dem Platz unterwegs, beim Spiel gegen des SV Ried gegen Rapid Wien eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, war dann aber dennoch nach Kopenhagen zum dort stattfindenden Europa-League-Spiel gereist.

Nach einigen Kopfbällen beim Abschlusstraining klagte der der heute 46-Jährige beim Duschen schließlich über starke Kopfschmerzen, weshalb er umgehend in die Klinik eingeliefert werden musste. Dort wurde er erfolgreich operiert, erinnern konnte er sich danach an nichts mehr.