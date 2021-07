DFL: Musikmanager Frank Briegmann Topkandidat auf Nachfolge von Christian Seifert?

Bei der Suche nach einem Nachfolger von DFL-Boss Christian Seifert ist offenbar Musik-Manager Frank Briegmann einer der Topkandidaten. Nach Informationen der Bild befindet sich der 52-Jährige auf der nur noch wenige Namen umfassenden Liste, die die Personalagentur Egon Zehnder im Auftrag der DFL zusammengestellt hat.

Briegmann ist der Europa-Chef der Universal Music Group und zählt zu den erfolgreichsten Musik-Managern Deutschlands. Zu zahlreichen Stars der Szene wie Lady Gaga pflegt er ein enges Verhältnis, sitzt zudem im Kuratorium der Deutschen Sporthilfe und im Beirat der Deutschen Bank.

Mit einer Entscheidung sei in den kommenden vier bis sechs Wochen zu rechnen. Auch Seifert, der die Geschicke der DFL seit 2005 leitete und seinen 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängert, hat eine Vergangenheit in der Musik. Von 1998 bis 2000 war er Marketing-Direktor in Zentraleuropa für MTV Networks, ehe er im Vorstand der KarstadtQuelle New Media AG stand.

Keine der Parteien wollte die Gerüchte auf Bild-Nachfrage bestätigen. Zuvor war Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt als Wunschkandidat gehandelt wurden, was die DFL dementierte. Zuletzt berichtete die Sport Bild, dass die neue DFL-Spitze auch aus zwei Personen bestehen könnte. So könnten die Aufgaben von Seifert in die Schwerpunkte Vermarktung/DFL-Interessen sowie die operativen Prozesse aufgeteilt werden.