Borussia Dortmund bestreitet sein erstes Testspiel in der laufenden Saisonvorbereitung gegen den FC Gießen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie des BVB heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

BVB vs. FC Gießen: Termin und Ort

Nach dem Startschuss der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 Anfang Juli geht es für Borussia Dortmund jetzt auch mit den Testspielen los, ehe am 6. August der Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden ansteht.

Das erste von insgesamt fünf Freundschaftsspielen bestreitet der BVB gegen den FC Gießen. Die Begegnung findet am heutigen Dienstag, den 13. Juli statt, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Gespielt wird im Gießener Waldstadion, 3700 Zuschauer sind vor Ort erlaubt.

Es wird der erste Auftritt unter Neu-Trainer Marco Rose sein. Bis zum Ende des Monats testet die Borussia dann auch noch gegen den MSV Duisburg, den VfL Bochum, Athletic Bilbao und den FC Bologna.

BVB vs. FC Gießen: Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Das Testspiel des BVB wird es live im Free-TV zu sehen geben. Verfolgen lässt sich die Begegnung bei Sky via Sky Sport News, das erst am 21. Juli zurück in das Pay-TV übergehen wird.

Dementsprechend steht Euch auch noch der dazugehörige Livestream kostenlos und ohne Abonnement bereit, sodass Ihr das Spiel heute zum Beispiel auch von unterwegs aus erleben könnt. Sky Sport News geht um 18.15 Uhr zum BVB-Spiel auf Sendung.

Personell werden die Dortmunder in Gießen ohne ihre Nationalspieler auskommen müssen. Mats Hummels, Emre Can, Raphael Guerreiro, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Manuel Akanji, Jude Bellingham sowie Jadon Sancho nahmen allesamt an der Europameisterschaft teil und befinden sich zum Teil erst seit kurzem im Urlaub. Sie werden demzufolge auch bei den kommenden Testspielen nicht mit von der Partie sein - anders als etwa Top-Stürmer Erling Haaland.

Der BVB plant weiterhin mit dem norwegischen Goalgetter. "Es hat sich nichts geändert. Wir planen fest mit Erling für die neue Saison", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Bild. Haaland (20) wird immer wieder mit verschiedenen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt gab es Spekulationen über ein Interesse von Champions-League-Sieger FC Chelsea mit Teammanager Thomas Tuchel.

Erst im kommenden Sommer könnte Haaland dank einer Klausel über angeblich 75 Millionen Euro vorzeitig aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag aussteigen. Der Norweger soll am Montag seine Arbeit beim BVB wieder aufnehmen. Zuletzt postete er bei Instagram zwei Bilder mit Kühen von einem Bauernhof, dazu die Zeile: "Sonnenbrille und schicke Klamotten erledigt. Jetzt zurück zur Arbeit mit meinen Kumpels."

BVB: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22