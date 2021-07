BVB - Sebastian Kehl über Sancho-Transfer: "Hätten gerne mehr bekommen"

Der Transfer von Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Doch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl äußerte sich dennoch vor dem Testspiel gegen Gießen (2:0) zur Personalie.

"Es sind noch ein paar Details zu klären, aber am Ende steckt dieser Transfer in der Abwicklung und wir wünschen ihm - wenn alles so kommen sollte - viel Erfolg in Manchester", sagte Kehl zu Sky Sport News.

Ebenfalls am Dienstag hatte Daily Mail berichtet, dass Sancho bereits zum Medizincheck in Manchester weilte.

Insgesamt gibt es jedoch kein böses Blut ob des bevorstehenden Abgangs des englischen Nationalspielers: "Jadon war ein großartiger Spieler für Borussia Dortmund, wir hatten sehr viel Freude und großer Erfolge mit ihm", und fügte an: "Ohne ihn hätten wir diese Saison am Ende auch nicht mehr die Kurve bekommen, gerade im DFB-Pokal-Finale hat er einen großen Teil dazu beigesteuert, dass wir noch einen Titel geholt haben und die Champions League erreicht haben."

Was die Ablösesumme betrifft, die nach übereinstimmenden Medienberichten bei rund 85 Millionen Euro (plus Boni) liegen soll, sagte Kehl nur: "Wir hätten gerne noch den einen oder anderen Euro mehr bekommen, aber das gibt der Transfermarkt im Moment nicht her."

© getty Jadon Sancho wird den BVB Richtung Manchester United verlassen.

BVB - Kehl: "Wollen definitiv noch was machen"

Was einen möglichen Nachfolger für Sancho - dessen Rückennummer 7 von Giovanni Reyna übernommen wurde - betrifft, sagte Kehl: "Wir konnten uns ja ein bisschen darauf einstellen, natürlich machen wir uns Gedanken, wir versuchen, verschiedene Optionen noch zu prüfen. Es gibt ein paar interessante Profile, das ist jetzt ein Teil unserer Aufgabe, das umzusetzen."

Kehl stellte anschließend klar: "Wir wollen definitiv noch was machen. Wir wollen ambitioniert bleiben. Aber zu welchen Bedingungen, das legen wir ein Stück weit fest. Da werden wir uns genau überlegen, wohin die Reise geht."

Gerüchten zufolge ist der BVB schon sehr weit, was eine Verpflichtung vom niederländischen EM-Fahrer Donyell Malen angeht. Eine Einigung mit der PSV Eindhoven steht dem Vernehmen nach jedoch noch aus.