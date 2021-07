Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und seine Zeit bei 1860 München: "Dann hat er es geheim gehalten"

Julian Nagelsmann betont, dass er schon als Kind Bayern-Fan war - dennoch erfuhr er wegen seiner 1860-Vergangenheit zuletzt Argwohn einiger FCB-Anhänger.

Julian Nagelsmann nahm es gelassen. Er habe sie mitbekommen, die unflätigen Gesänge einiger Bayern-Anhänger, die ihn beim Testspiel gegen Ajax letzten Samstag in der Allianz Arena wegen seiner Vergangenheit beim Stadtrivalen 1860 München beleidigten.

"Nagelsmann, du Sau, zurück zum TSV!", riefen sie. "Wie man sich äußert, muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen", reagierte der neue Trainer des FC Bayern München hinterher auf der Pressekonferenz: "Du kannst nicht jeden glücklich machen. Gewisse Dinge musst du einfach abkönnen."

Dass nicht jedem Fan des FCB gefalle, dass er mehrere Jahre seines fußballerischen Lebens bei den Löwen verbracht hat, sei ihm ohnehin klar gewesen, betonte Nagelsmann. Ebenso wie er seit Bekanntwerden seines Wechsels von RB Leipzig an die Säbener Straße mehrfach betonte, schon als Kind und Jugendlicher dem FC Bayern die Daumen gedrückt zu haben.

Dennoch war Nagelsmanns Zeit bei 1860 in den vergangenen Tagen wegen der beleidigenden Zwischentöne eines der größten Themen rund um den deutschen Rekordmeister. Aber wie genau sah die Zeit des 34-Jährigen bei den Blauen aus der bayerischen Landeshauptstadt eigentlich aus?

Julian Nagelsmann: Mit 14 zu 1860 München

2002, als 14-Jähriger, wechselte Nagelsmann vom FC Augsburg in den Nachwuchs der Sechziger. Dort war er Teil eines sehr starken 1987er-Jahrgangs um Stefan Aigner (126 Bundesligaspiele für Bielefeld und Frankfurt) oder die späteren Nationalspieler Christian Träsch (Deutschland) und Fabian Johnson (USA). Hinzu kam Julian Baumgartlinger (seit 2016 bei Bayer Leverkusen) aus dem Jahrgang 1988.

Nagelsmann spielte in der Innenverteidigung, in der U19 bildete er mit dem Kanadier Kent O'Connor ein starkes Duo. Letzterer sei eher für das Grobe zuständig gewesen, erinnert sich der damalige U19-Trainer Claus Schromm laut Süddeutscher Zeitung - und Nagelsmann übernahm vornehmlich den Spielaufbau: "Ein Stratege, der das Spiel damals schon verstanden hat", betont Schromm.

Mit Träsch verstand sich Nagelsmann seinerzeit besonders gut. Die beiden waren Zimmerkollegen im 60-Internat, machten zusammen das Abitur. "Er war damals ein klasse Kicker, wer weiß was aus ihm geworden wäre, wenn er nicht wegen seiner gesundheitlichen Probleme hätte aufhören müssen", wird Träsch von Sport1 zitiert.

Auch Coach Schromm glaubt, dass es Nagelsmann auch als Spieler in den Profibereich hätte schaffen können, ist zudem nicht verwundert, dass er stattdessen Trainer wurde: "Man sieht schon, ob sich ein Spieler Gedanken macht über das Spiel. Ob ihm wichtig ist, was man trainiert, wie man trainiert. Wie man spielen lässt. Warum man so spielen lässt."

Pippi Kalle und Koan Neuer: Wenn Bayern-Fans eigene Leute attackieren © getty 1/21 Trainer Julian Nagelsmann und Stürmer Joshua Zirkzee wurden im Rahmen des Testspiels des FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam (2:2) von eigenen Fans angefeindet. © getty 2/21 Was passierte genau? Bei Nagelsmann wurde dessen Vergangenheit beim Stadtrivalen TSV 1860 kritisiert. Eine Gruppe Fans in der Südkurve skandierte: "Nagelsmann, Du Sau, zurück zum TSV!" © getty 3/21 Nagelsmann sagte: "Ich habe das mitbekommen. (…) Wie man sich äußert, muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Du kannst nicht jeden glücklich machen. Gewisse Dinge musst du einfach abkönnen." © getty 4/21 Zirkzee wurde wegen einer kläglich vergebenen Torchance in den sozialen Medien massiv angefeindet. Wohl als Reaktion darauf leerte er seine Instagram-Seite und löschte alle Inhalte. © getty 5/21 Es war nicht das erste Mal, dass sich Fans des FC Bayern gegen eigene Klubmitarbeiter stellten. Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. © getty 6/21 Hasan Salihamidzic: Erst im vergangenen Frühling stand Sportvorstand Salihamidzic im Kreuzfeuer der Kritik. Viele Fans gaben ihm die Schuld für die Auseinandersetzung mit Ex-Trainer Hansi Flick und beleidigten ihn und seine Familie. © getty 7/21 Daraufhin stärkte ihn sogar sein Gegenspieler Flick: "Es sind Grenzen überschritten, ein No-Go. Bei allen Dingen, die Brazzo und ich hatten, ist es nie ins Persönliche gegangen. (…) Wir müssen aufpassen, dass solche Dinge nicht an der Tagesordnung sind." © getty 8/21 Und weiter: "Es geht hier nur um Fußball. Fußball ist wichtig, aber nicht das wichtigste im Leben. Diese Dinge gehören nicht dazu und das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Das missbillige ich, das geht überhaupt nicht." © getty 9/21 Manuel Neuer: Der Wechsel des heutigen Kapitäns Manuel Neuer 2011 zum FC Bayern löste in der Fanszene einen Sturm der Entrüstung aus. Hintergrund: Neuer war seit 2003 Mitglied der Schalker Ultra-Gruppierung "Ultras Gelsenkirchen". © getty 10/21 Diese schloss ihn in Folge seines Wechsels aus. Vor Vollzug traf Neuer mit Schalke im DFB-Pokal-Halbfinale auf den FC Bayern. Beim Spiel in der Allianz Arena hielten tausende Bayern-Fans Zettel mit der Aufschrift "Koan Neuer" in die Höhe. © getty 11/21 Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sagte später bei Sport1: "Für die Plakate habe ich mich geschämt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in die Kabine von Schalke 04 gegangen bin und mich bei Manuel Neuer entschuldigt habe." © getty 12/21 Die Kritik nahm nach dem Wechsel zunächst kaum ab. Bei seinem ersten Bundesligaspiel für den FCB, einem 0:1 gegen Gladbach, war er am Gegentor entscheidend beteiligt. Er zerbrach daran aber nicht und wurde zu einem der besten Keeper der Klubgeschichte. © getty 13/21 Arjen Robben: In seinem ersten Jahr mit dem FC Bayern erreichte Neuer das Champions-League-Finale in München, das im Elfmeterschießen gegen Chelsea verlorenging. Weil Arjen Robben in der Verlängerung einen Elfmeter vergab, … © getty 14/21 … erklärten ihn einige Fans zum Sündenbock. Bei einem Testspiel kurz darauf gegen die niederländische Nationalmannschaft wurde er von eigenen Anhängern ausgepfiffen - während ihm andere aufmunternd zuklatschten. © getty 15/21 "Es ist eine Schande", sagte Bondscoach Bert van Marwijk. Ex-FCB-Spieler Mark van Bommel erklärte: "Das ist ein Skandal. So etwas habe ich in München noch nie mitgemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei Bayern München passiert." © getty 16/21 Bayern-Trainer Jupp Heynckes fand: "Damit muss er leben. Es waren doch nur vereinzelte Fans." 2013 bescherte Robben dem FC Bayern mit seinem späten Tor im Finale gegen Borussia Dortmund den Champions-League-Titel. © getty 17/21 Karl-Heinz Rummenigge: Der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern zog immer wieder den Unmut von Fans der Ultra-Gruppierungen auf sich. Sei es wegen der Partnerschaft seines Klubs mit Katar, seiner Rolle als vermeintlicher Kommerzialisierer, … © getty 18/21 … oder seiner Solidarisierung mit Dietmar Hopp beim abgebrochenen Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim nach Schmähungen gegen den Mäzen. Zum Ausdruck gebracht haben die Fans ihren Unmut mit etlichen Bannern. © privat 19/21 2020 wurden in München beispielsweise Bilder von Rummenigge mit Zöpfen von Pippi Langstrumpf und der Botschaft "Ich verteil das Fernsehgeld, wie es mir gefällt" plakatiert. Hintergrund: Die Bayern lehnten eine Reform des Verteilungsschlüssels ab. © getty 20/21 Wenige Monate später kritisierte die Ultra-Gruppierung "Red Fanatic München" die Außendarstellung des FC Bayern durch Rummenigge in der Corona-Krise. Es ging um eine priorisierte Impfung der FCB-Profis und das Flug-Chaos bei der Abreise zur Klub-WM. © getty 21/21 Rummenigge trete "die Werte, die dieser Verein eigentlich vermittelt oder besser gesagt gerne vermitteln möchte, regelmäßig mit Füßen". Als Fan des FC Bayern müsse man sich derzeit "vor allem für und wegen Karl-Heinz Rummenigge schämen".

Julian Nagelsmann bei 1860: Derbysiege gegen Sandro Wagner

In seinen beiden U19-Jahren wurde Nagelsmann mit dem 60-Nachwuchs jeweils Vierter in der Süd/Südwest-Staffel der A-Junioren-Bundesliga. Ein Foto von ihm und seinem späteren Spieler in Hoffenheim, Sandro Wagner, aus einem Derby mit 1860 gegen den Nachwuchs des FC Bayern, machte in den Sozialen Netzwerken inzwischen bereits mehrfach die Runde. Mit 3:2 gewannen Nagelsmann und Co. jenes Stadtduell im Februar 2006 übrigens.

Wenige Monate später schaffte Nagelsmann dann zwar den Sprung in die zweite Mannschaft des damaligen Zweitligisten, Verletzungsprobleme machten ihm allerdings schon zu jenem Zeitpunkt extrem zu schaffen. Er erlitt einen Meniskusschaden, hinzu kamen viele weitere chronische körperliche Probleme.

Nach einem Jahr ohne Einsatz bei 1860 II probierte er es im Sommer 2007 noch einmal mit einem Wechsel in die zweite Mannschaft des FC Augsburg, auch dort hatte er mit andauernden Kniebeschwerden zu kämpfen. Anfang 2008 beendete Nagelsmann daher schließlich mit nur 20 Jahren seine aktive Karriere.

Alexander Schmidt, der heutige Trainer von Zweitligist Dynamo Dresden, holte ihn wenige Monate später zurück zu 1860 und machte Nagelsmann zu seinem Co-Trainer in der U17. "Es war damals schon ersichtlich, dass Julian einfach ein cleverer, schlauer Typ ist, ein gutes Fußballverständnis hat, das Herz an der richtigen Stelle trägt", sagt Schmidt über seinen früheren Assistenten. Er selbst stieg 2009 zum U19-Coach auf, Nagelsmann blieb zunächst bei der U17.

Als im November 2009 an einem Wochenende sowohl Schmidts U19 als auch die U17 von Nagelsmann und dem neuen Chefcoach Ivica Erceg ihr Derby gegen den großen Nachbarn von der Säbener Straße gewannen, machten sie sich zur Feier der Siege auf zur Zugspitze, um dort gemeinsam Ski zu fahren. Dass Nagelsmanns Herz für den FC Bayern schlägt, habe er seinerzeit nicht mitbekommen, verrät Schmidt laut SZ. Wenn es so gewesen wäre, "dann hat er's geheim gehalten."

Beleidigungen gegen Nagelsmann: "Wo waren Hopp und Kalle?" © imago images 1/12 Der neue Bayern-Coach Julian Nagelsmann ist beim Testspiel der Münchner gegen Ajax von einer Gruppe von Fans mehrfach laut mit den Worten "Nagelsmann, du Sau, zurück zum TSV" beleidigt worden. © imago images 2/12 Joshua Zirkzee, der gegen Ajax eine riesige Chance leichtfertig vergab, wurde derweil bei Instagram attackiert. Die Netzreaktionen zu den beiden Vorfällen. © Twitter 3/12 © Twitter 4/12 © Twitter 5/12 © Twitter 6/12 © Twitter 7/12 © Twitter 8/12 © Twitter 9/12 © Twitter 10/12 © Twitter 11/12 © Twitter 12/12

Julian Nagelsmann bei 1860 München: "Er war ein Entertainer"

Ivica Erceg erinnert sich derweil daran, dass Nagelsmann damals schon dafür bekannt war, außerhalb des Platzes sehr eloquent zu sein und gerne mal den einen oder anderen frechen Spruch rauszuhauen. "Wir hatten eine Auswärtsfahrt von München nach Freiburg, die ging sechs Stunden. Gefühlt hat er die Jungs vier Stunden unterhalten, vorne am Mikro beim Busfahrer. Er war ein Entertainer", sagt er.

In seinen zwei Co-Trainer-Jahren mit der U17 der Löwen stand für Nagelsmann jeweils Platz drei in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest zu Buche. Spieler wie Kevin Volland, Bobby Wood oder Moritz Leitner bildete er damals mit aus, Letzterer erinnert sich an einen "Taktikfuchs, der mit unserem Trainer Alex Schmidt stundenlang diskutieren konnte, wie wir am besten spielen." Auch er betont aber ebenso: "Er hat seinen ganz eigenen Humor, seine Sprüche waren damals schon waffenscheinpflichtig."

2010 verließ Nagelsmann die Löwen dann auch als Coach, wechselte zur TSG Hoffenheim und wurde auch dort zunächst Co-Trainer der U17. "Ich war jetzt nicht vorgestern bei Sechzig", sagte er zuletzt daher richtigerweise.

Und spätestens nach den ersten Erfolgen werden ihn wahrscheinlich auch die letzten FCB-Fans ins Herz schließen.