Bundesliga: Al Ghaddioui bleibt beim VfB Stuttgart

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Angreifer Hamadi Al Ghaddioui (30) um ein Jahr bis 30. Juni 2022 verlängert. Das gaben die Schwaben am Sonntag bekannt.

"Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen der VfB-Verantwortlichen. Unsere Mannschaft hat sich in den vergangenen beiden Jahren toll entwickelt", erklärte der Stürmer. "Durch meine Verletzungen konnte ich leider dem Team nicht so helfen wie ich wollte. Ich fühle mich in Stuttgart wohl, bin top motiviert für die neue Saison und freue mich schon sehr darauf, hoffentlich bald mit den VfB-Fans im Rücken spielen zu können."

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sagte zur Verlängerung: "Hamadi hat eine lange Verletzungspause hinter sich und brennt darauf, endlich wieder Fußball zu spielen. Er hat in der Reha sehr hart gearbeitet und sich die Vertragsverlängerung auch deshalb verdient. Natürlich haben aber auch sportliche Aspekte eine Rolle in unseren Überlegungen gespielt. Wir schätzen Hamadis fußballerische Qualitäten und sind davon überzeugt, dass er Druck auf die Spieler ausüben wird, die in der vergangenen Saison viel Spielzeit hatten."

Im Sommer 2019 war der Stürmer von Jahn Regensburg zum VfB gewechselt.