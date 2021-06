Hertha BSC: Bobic traut Boateng "wichtige Rolle" zu

Geschäftsführer Fredi Bobic von Hertha BSC traut Rückkehrer Kevin-Prince Boateng eine "wichtige Rolle" beim Hauptstadtklub zu. "Er ist ein absolutes Vorbild und kann gerade auch den jungen Spielern, die große Träume haben, viel mitgeben", sagte Bobic dem Nachrichtenportal t-online.

Hoffen dürften die Fans "auf alles", sagte der 49-Jährige. Allerdings würden sich die Wünsche und Vorstellungen des Bayern-Stars "in eine andere Richtung" bewegen.

Jerome habe vielleicht noch einmal die Möglichkeit, "in der Champions League zu spielen bei einem großen Klub. Aber schauen wir doch mal, was das Transferfenster noch so bringt. Der Sommer hat erst begonnen und ist noch verdammt lang", sagte Bobic.

Erst am Mittwoch hatte Hertha die Rückkehr von Kevin-Prince Boateng bekannt gegeben, der 34-Jährige hatte 2006 bei den Berlinern sein Bundesliga-Debüt gefeiert.