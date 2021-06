SV Werder Bremen: Milot Rashica wechselt zu Norwich City

Der Premier-League-Aufsteiger Norwich City hat sich mit Offensivspieler Milot Rashica vom SV Werder Bremen verstärkt. Das gaben die Klubs am Dienstag bekannt.

"Wir haben immer gesagt, dass wir - sofern die Rahmenbedingungen eines Transfers stimmen - bereit wären, Milot gehen zu lassen", äußerte sich Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Rashica kam 2018 von Vitesse Arnheim zu den Hanseaten und erzielte in 100 Pflichtspielen 27 Treffer und bereitete 19 weitere vor. Bereits mehrfach stand er aufgrund zunächst starker Leistungen vor einem frühzeitigen Abschied von Werder. Allerdings kam immer wieder etwas dazwischen.

2020 war RB Leipzig die Ablöse zu hoch, also platzte der Deal mit Werder. Anschließend hatte er am Deadline Day angeblich schon einen Vertrag bei Bayer Leverkusen unterschrieben, allerdings hatten beide Vereine vor Ende der Frist um 18 Uhr nach den zähen Verhandlungen nicht mehr genügend Zeit, um die erforderlichen Dokumente an die DFL weiterzuleiten. Der entnervet Rashica bekam anschließend Sonderurlaub von Werder und konnte anschließend seine starken Leistungen nicht mehr bestätigen.

Nun gab der kosovarische Nationalspieler an, eine neue Herausforderung gesucht zu haben. "Ich habe mich in Bremen mit meiner Familie sehr wohl gefühlt", ergänzte er. "Mein Dank gilt den Fans, dem Club und allen Mitarbeitern, die mich auf meinem Weg in Bremen begleitet haben."

Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.