Medienbericht: Wechsel von Stuttgarts Nicolas Gonzalez in die Premier League steht kurz bevor

Der VfB Stuttgart wird Stürmer Nicolas Gonzalez offenbar in die Premier League abgeben. Das berichtet der Guardian. Demnach steht Gonzalez kurz vor einem Transfer zu Brighton & Hove Albion.

Die Seagulls sollen sich mit dem VfB auf eine Ablöse geeinigt haben, die einen Sockelbetrag von umgerechnet rund 29 Millionen Euro umfasst - inklusive Boni könnte die Summe also noch weiter ansteigen.

Über einen Abgang des Argentiniers, der in der vergangenen Bundesliga-Saison sechs Tore in 15 Liga-Einsätzen erzielt hatte, war zuletzt immer wieder spekuliert worden. So soll der VfB laut dem Guardian ein ähnlich geartetes Angebot vom AC Florenz akzeptiert haben, Gonzalez selbst bevorzuge allerdings einen Wechsel nach England. Auch Leeds United und den Tottenham Hotspur war Interesse nachgesagt worden.

Gonzalez war 2018 von den Junioren der Boca Juniors nach Stuttgart gewechselt, damals betrug die Ablöse 8,5 Millionen Euro. Dass er in der vergangenen Saison vergleichsweise selten zum Einsatz kam, war auch mehreren Verletzungen geschuldet. Insgesamt bringt er es auf 23 Tore in 79 Pflichtspielen für den VfB.

Für Brighton, Tabellen-Sechzehnter der vergangenen Saison, würde es sich um eine neue Rekordablöse handeln. In der Liste der Rekordabgänge aus Stuttgart würde sich Gonzalez erst einmal auf Rang drei einreihen: Rekordtransfer ist Benjamin Pavard, der 2019 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München ging, für Torjäger Mario Gomez bezahlten die Bayern 2009 30 Millionen Euro.