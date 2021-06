Drei Bundesliga-Klubs wollen angeblich Romas Cengiz Ünder

Angreifer Cengiz Ünder von der AS Roma steht vor einem Wechsel in die Bundesliga. Das berichtet die italienische Sportzeitung La Gazzetta dello Sport. Demnach sind mit Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gleich drei deutsche Klubs am türkischen Nationalspieler dran.

Ünder lief in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Leicester City auf. In der Premier League kam er aber nur auf neun Einsätze und insgesamt 274 Spielminuten.

Türkei: Die Roma will Cengiz Ünder verkaufen

Leicester entschied sich deshalb dagegen, die Kaufoption für den 23-Jährigen zu ziehen. In Rom soll der neue Trainer Jose Mourinho ebenfalls keine Verwendung für Ünder haben. Um Geld einzunehmen, sollen die Giallorossi auf einen Verkauf pochen und eine weitere Ausleihe ablehnen.

Dem Bericht zufolge ist Ünder nun für 15 Millionen Euro Ablöse zu haben. Der Rechtsaußen steht bei der Roma noch bis 2023 unter Vertrag.

Ünder spielt aktuell mit der türkischen Nationalmannschaft bei der EM. Bereits mit 19 Jahren feierte er sein Debüt unter Trainer Fatih Terim, mittlerweile kommt er auf 31 Länderspiele, in denen er neun Tore erzielt hat.