BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund will so viele Spieler wie möglich impfen

Borussia Dortmund will bis zum Start der neuen Saison so viele Spieler wie möglich gegen das Coronavirus impfen. Ein Landsmann von Erling Haaland heizt die Gerüchte um einen Abgang des BVB-Torjägers an. Hier gibt es alle News und Gerüchte zur Borussia.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Dortmund will so viele Spieler wie möglich impfen

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl von Borussia Dortmund setzt sich für eine Impfung aller BVB-Spieler bis zum Saisonstart ein. "Unser Ziel ist es, so viele Spieler wie möglich bis zum Saisonstart mit einer oder auch mit zwei Impfungen versorgt zu haben", sagte Kehl den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der 41-Jährige berichtet von einer hohen Impfbereitschaft unter den Dortmund-Profis. "Wir legen allen unseren Spielern nahe, sich eigenständig zu organisieren, bieten ihnen aber auch die Möglichkeit, das Impfangebot in Dortmund herzustellen", sagte Kehl.

BVB, Transfernews: Neues Gerücht um Erling Haaland

Der ehemalige Bundesligaspieler und heutige Journalist Jan-Age Fjörtoft, der als norwegischer Landsmann einen engen Draht zur Familie von BVB-Torjäger Erling Haaland pflegt, hat die Spekulationen um einen vorzeitigen Wechsel des Stürmers neu entfacht.

Auf Twitter schrieb Fjörtoft, dass der FC Chelsea intensiv an einer Verpflichtung von Haaland arbeitet - und zwar für diesen Sommer. Demnach soll Haaland beim amtierenden Champions-League-Sieger als der fehlende Spieler angesehen werden, um auch den Titel in der Premier League gewinnen zu können.

Die Blues seien zudem zuversichtlich, dass sie die hohe Dortmunder Ablöseforderung erfüllen können, die laut ESPN bei 180 Millionen Euro liegt. Das größte Hindernis laut Fjörtoft sei die Gehaltsstruktur bei den Londonern, die durch einen Haaland-Transfer wohl gesprengt würde.

Bereits Anfang Mai hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gesagt, dass ein Verkauf von Haaland kein Thema sei: "Erling Haaland wird auch im nächsten Jahr Spieler des BVB sein."

BVB, Transfernews: Dortmund II verliert mehrere Spieler

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, designierter Aufsteiger in die 3. Liga, wird zur kommenden Saison gleich mehrere Spieler verlieren. So wechselt Patrick Osterhage vier Jahren beim BVB zu Bundesligaaufsteiger VfL Bochum.

Auch Abwehrspieler Henri Weigelt geht, er schließt sich Regionalligist TSV Steinbach Haiger an. Malte Wengerowski wird zu Blau-Weiß Lohne wechseln, Linksverteidiger Migel-Max Schmeling heuert beim SC Verl an. Offensivspieler Dominik Wanner wird künftig für die U23 des 1. FSV Mainz 05 spielen.

Dortmund verlassen werden auch Torhüter Krystian Wozniak, der nicht mehr in einer U23 spielen darf, Alaa Bakir und Philipp Harlaß. Dieses Trio hat noch keinen neuen Verein gefunden.

