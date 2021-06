BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl an Polen-Talent Kozlowski interessiert

Dortmund ist offenbar am polnischen Talent Kacper Kozlowski interesiert. Gleich drei Spieler der Borussia stehen bereits im EM-Achtelfinale. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Hier geht's zu den News und Gerüchten über den BVB von Donnerstag.

BVB-Gerücht: Interesse an Polen-Talent Kozlowski?

Borussia Dortmund hat offenbar das nächste Talent an der Angel: Kacper Kozlowski. Wie die italienische Seite calciomercato.it berichtet, hat der BVB bereits Kontakt zu den Beratern des 17-Jährigen aufgenommen.

Demnach planen die Schwarzgelben, den polnischen EM-Fahrer vom Ekstraklasa-Klub Pogon Stettin noch im Sommer von einem Wechsel zu überzeugen.

Kozlowski besitzt beim polnischen Erstligisten noch einen Vertrag bis 2022. Es ist also die letzte Möglichkeit für den Klub aus Stettin, noch Geld mit dem Youngster einzunehmen.

Dortmund droht allerdings namhafte Konkurrenz. So sollen auch der FC Barcelona, Juventus Turin und der FC Bologna Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler zeigen.

Kozlowski, der beim 1:2 von Polen gegen die Slowakei nicht eingewechselt wurde, kam in der vergangenen Saison auf 20 Einsätze und erzielte dabei ein Tor und drei Assists.

Am kommenden Samstag, wenn Polen auf Spanien trifft, könnte Kozlowski gleich einen Rekord eines zukünftigen Teamkollegen einstellen. Bei einer Einwechslung könnte er zum jüngsten Spieler der Turnier-Geschichte werden. Jenen Rekord knackte BVB-Star Jude Bellingham erst kürzlich beim 1:0-Auftaktsieg seiner Engländer gegen Kroatien mit 17 Jahren und 349 Tagen. Immerhin: Jüngster Teilnehmer ist Kozlowski bereits.

© getty Bellingham ist der jüngste Spieler der EM-Geschichte.

BVB: Drei Spieler im Achtelfinale der EM

Mit Thorgan Hazard, Thomas Meunier und Axel Witsel stehen gleich drei Spieler von Borussia Dortmund im Achtelfinale der Europameisterschaft. Mit Belgien gewannen sie auch das zweite Gruppenspiel und setzten sich mit 2:1 gegen Dänemark durch.

Dabei feierte Witsel nach monatelanger Verletzungspause endlich sein Comeback und und wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Meunier und Hazard begannen. Obendrein erzielte der Bruder von Eden den wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich.

BVB: Gerüchte um Guendouzi und Locatelli

Borussia Dortmund wird gleich mit zwei zentralen Mittelfeldspielern in Verbindung gebracht. Laut dem Portal fussballtransfers.com habe der BVB seine Fühler nach Arsenals Matteo Guendouzi (Vertrag bis 2022) und Manuel Locatellli (Vertrag bis 2023) von US Sassuolo ausgestreckt.

Zum Umfeld Guendouzis habe es bereits Kontakt gegeben. Der Franzose soll sich allerdings in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Ligue-1-Klub Olympique Marseille befinden, in der Vorsaison war er an Hertha BSC ausgeliehen.

Locatelli gilt bereits seit geraumer Zeit als Kandidat beim BVB. Dieser hatte zuletzt durch einen Doppelpack für die Squadra Azzurra bei der EM für Furore gesorgt.

Beim 23-Jährigen ist die Konkurrenz aber wohl noch stärker als bei Guendouzi, unter anderem sollen Manchester City und Juventus Turin an ihm interessiert sein. Darüber hinaus würde Locatelli wohl um die 40 Millionen Euro kosten.

BVB: Ex-Trainer Favre zu Crystal Palace?

Premier-League-Klub Crystal Palace ist angeblich an einer Verpflichtung des ehemaligen BVB-Trainers Lucien Favre interessiert. Das berichtet die englische Tageszeitung The Guardian.

Demnach habe es bereits Kontakt gegeben. In den kommenden Tagen sollen konkrete Gespräche erfolgen.

Alle Informationen findet Ihr hier.

