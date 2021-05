Sami Khedira von Hertha BSC beendet Karriere nach der Saison: "Habe eine Verantwortung meinem Körper gegenüber"

Sami Khedira beendet nach der Saison seine aktive Karriere. Diese Entscheidung gab der Weltmeister von 2014 am Mittwoch bekannt.

Sami Khedira ging jedes seiner Worte nur schwer über die Lippen. Immer wieder hielt er inne, als er über seinen "harten, aber einzig richtigen Schritt" sprach. Der Ex-Weltmeister von Hertha BSC geht nach 15 Jahren im Profi-Fußball auf dem Zahnfleisch, er wird seine Karriere nach der laufenden Saison beenden.

"Ich habe eine Verantwortung meinem Körper gegenüber. Das Bauchgefühl hat am Ende entschieden", sagte Khedira am Mittwoch - auf den Tag genau 14 Jahre zuvor hatte der gebürtige Stuttgarter als Meister mit dem VfB seine erste Trophäe in eine am Ende großartige Titelsammlung gestellt.

Weltmeister und Champions-League-Sieger 2014 sowie zahlreiche nationale Titel in Spanien und Italien - der 34-Jährige blickt auf eine erfolgreiche, aber auch brutal harte Laufbahn zurück. "Der Fußball hat mir unheimlich viel gegeben, ein privilegiertes Leben", sagte der Mittelfeldspieler. "Der Schmerz ist zwar sehr, sehr groß. Aber am Ende des Tages überwiegt die Dankbarkeit."

Am Samstag wird Khedira bei der TSG Hoffenheim sein 107. und zugleich letztes Bundesliga-Spiel absolvieren. Verletzungen hatten ihn vor allem in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zurückgeworfen. "Ich muss ehrlich zu mir sein, was ich noch kann, was ich noch will und in welchem Zustand ich bin", räumte er ein.

Khedira will nach Pause dem Fußball erhalten bleiben

Khedira bestritt 77 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft und erzielte dabei sieben Tore. Seinen größten Erfolg feierte mit dem WM-Triumph in Rio de Janeiro. Kurz zuvor hatte der gebürtige Stuttgarter mit Real Madrid die Königsklasse gewonnen, nachdem er sich von einem Kreuzbandriss erholt hatte. Eine seiner vielen Verletzungen.

Im Februar war er nach knapp sechs Jahren bei Juventus Turin in die Hauptstadt gewechselt, um noch einmal in der Bundesliga anzugreifen. Allerdings kam er in nur 8 von 14 möglichen Partien für das Team von Pal Dardai zum Einsatz. "Jedes Kapitel, jeder Verein, die Nationalmannschaft, jede Saison - jede einzelne Etappe war eine Herausforderung für sich", sagte Khedira.

Die Entscheidung, die Fußball-Schuhe an den Nagel zu hängen, sei in einem "schleichenden Prozess" zustande gekommen, er habe sie alleine gefällt. Doch die "Intensität, Schmerzen und Quälerei haben sich am Ende des Tages gelohnt", sagte Khedira. "Gleichzeitig muss ich sagen, dass das Fußball-Geschäft knallhart ist."

Der Schwabe möchte vorerst etwas Abstand gewinnen, dem Fußball anschließend aber erhalten bleiben. "Ich will jetzt aber erstmal meine Ruhe haben", sagte Khedira.

Nach Roman Weidenfeller, Kevin Großkreutz, Benedikt Höwedes, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Miroslav Klose und Andre Schürrle ist Khedira der neunte Weltmeister von 2014, der binnen sieben Jahren nach dem Triumph von Rio seinen Abschied von der professionellen Fußballbühne verkündet hat.

Khedira: Spielerstatistiken bei Real Madrid, VfB Stuttgart, Juventus und Hertha BSC