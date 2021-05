Julian Nagelsmann nach Pokal-Enttäuschung: "Die Jungs haben das aufgearbeitet"

Trainer Julian Nagelsmann will die Saison und seine Zeit beim Bundesligisten RB Leipzig nach der Pokal-Enttäuschung vom Donnerstag mit zwei Siegen abschließen.

"Die Jungs haben viel darüber gesprochen und das aufgearbeitet. Natürlich sind sie enttäuscht, grundsätzlich aber gut drauf. Wir wollen am Ende der Saison die 70 Punkte in der Liga erreichen und bereits Sonntag den zweiten Tabellenplatz fix machen", sagte der künftige Bayern-Chefcoach bei der Pressekonferenz am Samstag.

RB hat 64 Punkte auf dem Konto, der bisherige Vereinsrekord steht bei 67 Zählern aus der Saison 2016/17. Um diese Marke zu sprengen, forderte Nagelsmann "vollen Einsatz" gegen den Tabellendritten VfL Wolfsburg am Sonntag (20.30 Uhr) und fügte an, er könne an die Wölfe-Verfolger Dortmund und Frankfurt "das Signal senden", dass man alles geben werde.

Mit einem Remis gegen Wolfsburg würde RB die Vizemeisterschaft hinter dem FC Bayern perfekt machen - zugleich müsste der Gast aus Niedersachsen bei Punkteverlusten weiter um die Champions-League-Qualifikation zittern.

Tyler Adams steht RB aufgrund von Rückenproblemen für die Partie am Sonntag nicht zur Verfügung. Dani Olmo hat beim 1:4 im Pokalfinale gegen Borussia Dortmund eine Wadenprellung erlitten. Sein Einsatz gegen Wolfsburg ist ebenso wie bei Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg noch offen. Angelino könnte dagegen in den Kader zurückkehren.