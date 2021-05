1. FC Köln: Heldt nach Entlassung "enttäuscht" und "überrascht"

Der entlassene Sportchef Horst Heldt hat seiner Unzufriedenheit über das am Ende plötzliche Aus beim 1. FC Köln Ausdruck verliehen.

"Als ich das am Sonntag am Ende des Gesprächs mit dem Vorstand erfahren habe, war die Enttäuschung sehr groß", sagte der 51-Jährige im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger am Montag: "Das kam nach dem Klassenerhalt überraschend."

Er müsse das nun "alles erst einmal verdauen und sacken lassen. Ich hätte gerne beim 1. FC Köln weitergearbeitet, mein Herz hängt an diesem Verein". Die Kölner hatten am Samstag durch ein 5:1 im Rückspiel der Relegation bei Zweitligist Holstein Kiel (Hinspiel: 0:1) den Abstieg verhindert, am Sonntag folgte die Entlassung Heldts. Dessen Aufgaben übernehmen zunächst Aufsichtsratsmitglied Jörg Jakobs und Ex-Torhüter Thomas Kessler.

Auch der künftige Trainer Steffen Baumgart blickt vor seinem Amtsantritt mit gemischten Gefühlen auf die Entwicklungen beim FC. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Horst Heldt, der mich vom 1. FC Köln überzeugt hat", sagte Baumgart bei Sport1: "Deshalb habe ich mich auf die Zusammenarbeit mit ihm gefreut. Aber auch mit seinem Nachfolger werde ich sicher vertrauensvoll zusammenarbeiten können."

Heldt-Transfers in Köln im Check: Flops, Pech und ein absoluter Gewinn © getty 1/26 Im November 2019 wurde Horst Heldt Geschäftsführer Sport beim 1.FC Köln, dem Verein, bei dem er selbst zum Profi wurde. Nun ist seine Zeit trotz des Klassenerhalts aber schon wieder abgelaufen. Zeit, Bilanz zu ziehen und Heldts Transfers zu beleuchten. © getty 2/26 SAISON 2019/20: TONI LEISTNER (Innenverteidiger, kam per Leihe von den Queens Park Rangers) - NOTE: 3,0 © getty 3/26 In seinem halben Jahr in Köln wurde Leistner direkt zum Stammspieler und absolvierte 13 Pflichtspiele. Heldt verzichtete jedoch aufgrund eines Überangebots auf der Innenverteidigerposition auf eine Weiterverpflichtung des Dresdners. Heute beim HSV. © getty 4/26 ELVIS REXHBECAJ (Zentrales Mittelfeld, kam per Leihe vom VfL Wolfsburg) - NOTE: 3,0 © getty 5/26 Seine zweijährlige Leihe von Wolfsburg nach Köln endet im Sommer, ob der Effzeh die Kaufoption zieht, ist noch offen. Rexhbecaj sammelte viele Einsatzminuten, avancierte im Februar zum Derby-Held, danach ohne Scorerpunkt. © getty 6/26 MARK UTH (Hängende Spitze, kam per Leihe vom FC Schalke 04) - NOTE: 2,0 © getty 7/26 Nach dem S04-Abstieg bahnt sich nun eine dauerhafte Uth-Rückkehr an. Man sei in Gesprächen "schon relativ weit", sagte Geschäftsführer Wehrle. Gespräche, die Heldt wohl schon eingeleitet hatte. Ein Uth-Transfer wäre also auch Heldts Verdienst. © getty 8/26 Uth blühte in Köln richtig auf und sammelte elf Torbeteiligungen in 15 Spielen. Heldt wollte den Nationalspieler langfristig an Köln binden, die Kaufoption von 10 Millionen Euro war wohl jedoch zu teuer. Schalke plante mit Uth und holte ihn zurück. © getty 9/26 SAISON 2020/21: MARIUS WOLF (Rechtsaußen, kam per Leihe von Borussia Dortmund) - NOTE: 2,5 © getty 10/26 Bekam von Markus Gisdol direkt einen Stammplatz und zeigte zwischenzeitlich gute Leistungen. Befand sich zwischenzeitlich, ähnlich wie sein Team, in einem Formtief. In der Relegation aber durch seinen Einsatz ein Schlüssel zum Klassenerhalt. © getty 11/26 RON-ROBERT ZIELER (Torhüter, kam per Leihe von Hannover 96) - NOTE: 4,5 © getty 12/26 Bekam in dieser Saison nur einen Einsatz über 50 Minuten, weil sich Timo Horn verletzte. Ansonsten saß der Weltmeister von 2014 auf der Kölner Bank. Ein Verbleib über den Sommer hinaus ist eher unwahrscheinlich. © getty 13/26 MAX MEYER (Offensives Mittelfeld, kam ablösefrei von Crystal Palace) - NOTE: 5,0 © getty 14/26 Meyer kam ohne Rhythmus im Winter nach Köln und nahm daher meist nur die Rolle als Reservist ein. War im Abstiegskampf qua fehlender Impulse keine große Hilfe. Wird den Effzeh im Sommer wohl schon wieder verlassen. Ein Missverständnis. © getty 15/26 TOLU AROKODARE (Mittelstürmer, kam per Leihe von Valmiera FC) - NOTE: 5,5 © getty 16/26 Was hatte sich der Effzeh dabei gedacht? Ein Leihspieler, der bislang nur in der lettischen ersten Liga spielte und traf, sollte Teil der Lösung für das Stürmerproblem sein. Ergebnis: 127 Einsatzminuten, kein Tor, regelmäßig nicht im Profikader. Flop! © getty 17/26 EMMANUEL DENNIS (Mittelstürmer, kam per Leihe vom FC Brügge) - NOTE: 5,5 © getty 18/26 Kam im Winter als Heldts nächste Lösung für das Sturm-Problem in Abwesenheit des Dauerpatienten Andersson. Sagte selbst, er sei kein Mittelstürmer, spielte aber ebenda und wirkte oftmals wie ein Fremdkörper. Von Funkel aus dem Kader geworfen. Reinfall! © getty 19/26 DIMITRIOS LIMNIOS (Rechtsaußen, kam für 3,3 Millionen Euro von PAOK Saloniki) - NOTE: 4,5 © getty 20/26 Wurde langfristig an Köln gebunden und sollte den nächsten Sprung schaffen. Das gelang noch nicht. "Er macht im Übereifer noch den ein oder anderen Fehler", urteilte Funkel und nahm ihn nicht mehr in den Kader. © getty 21/26 SEBASTIAN ANDERSSON (Mittelstürmer, kam für 6,5 Millionen Euro von Union Berlin) - NOTE: 3,5 © getty 22/26 Zu Beginn der Saison gesetzt und gleich mit einem Tor zum Einstand, dann streikte das Knie des Schweden. 14 Spiele am Stück verpasste er und brachte den Effzeh somit indirekt in arge Probleme. © getty 23/26 Als er wieder fit wurde, machte er gemeinsam mit Jonas Hector den Unterschied. Sein Doppelpack per Kopf in der Relegation zeigte seine Qualität als Stürmer. Wenn gesund, ist er ein absoluter Gewinn für Köln. © getty 24/26 ONDREJ DUDA (Offensives Mittelfeld, kam für 7 Millionen Euro von Hertha BSC) - NOTE: 1,5 © getty 25/26 Der einzige Sommer-Neuzugang, der seinen Erwartungen nachkam - und das auf ungewohnter Mittelstürmer-Position. Legte sechs Tore auf und erzielte sieben selbst. Ohne ihn wäre Köln wohl abgestiegen. © imago images 26/26 Vor seinem Aus hatte Heldt in seiner Funktion noch Dejan Ljubicic (23, Rapid Wien) und Torhüter Marvin Schwäbe (26, Brönby IF) als Neuzugänge fixiert, über sie lässt sich aber erst nach der kommenden Saison urteilen.

Spekulationen über Heldts Aus beim FC waren schon vor dem Saisonende aufgekommen. "Wir können mit der Zusammenstellung des Kaders und der sportlichen Entwicklung in der abgelaufenen Saison nicht zufrieden sein", wurde FC-Präsident Werner Wolf nun am Sonntag zitiert. Erst im vergangenen Sommer hatte der Klub Heldts Vertrag, der nun ausgelaufen wäre, vorzeitig um zwei Jahre verlängert.