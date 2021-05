Nach der Bundesliga-Saison steht wie gewohnt noch die Relegation aus, in diesem Jahr kämpfen der 1. FC Köln und Holstein Kiel um den letzten Platz in der Bundesliga für nächste Saison. Wer die Relegation heute live im TV und Livestream zeigt/überträgt erfahrt Ihr hier.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Alle wichtigen Infos zum Hinspiel der Relegation

Datum: Mittwoch, 26. Mai

Anpfiff: 18.30 Uhr

Stadion: Rhein-Energie-Stadion in Köln

Zum heutigen Relegations-Hinspiel sind keine Fans im Stadion zugelassen.

Wer zeigt / überträgt Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live im TV und Livestream?

Keines der beiden Relegationsspiele zur Bundesliga wird dieses Jahr im Free-TV übertragen. Stattdessen hat der Streamingdienst DAZN die exklusiven Rechte an Hin- und Rückspiel zwischen Köln und Kiel. Zum heutigen Duell sitzt dort live ab 18 Uhr folgendes Team an den Mikrofonen:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

DAZN hat in dieser Saison ausgewählte Spiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge sowie alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga 40 Minuten nach Abpfiff gezeigt.

Neben der Bundesiga findet Ihr ei DAZN außerdem unter anderem die Playoffs der NBA und NHL, weiter geht's im Angebot mit der NFL, MLB, Boxen, UFC, Tennis, Darts, Wintersport, Motorsport, Radsport, Beachvolleyball, Snooker, Basketball, Handball und noch vielem mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein monatlich kündbares Abonnement 11,99 Euro, das Jahresabonnement lohnt sich vergleichsweise noch etwas mehr bei 119,99 Euro für volle zwölf Monate.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Das Hinspiel der Relegation heute im Liveticker

Als Alternative bieten wir natürlich einen SPOX-Liveticker zum heutigen Hinspiel der Relegation an, mit dem ihr keine wissenswerte Information aus Köln verpasst.

Hier entlang zum Liveticker 1. FC Köln vs. Holstein Kiel.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Kainz - Duda

Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Kainz - Duda Holstein Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Ignjovski - Porath, Lee - Bartels, Serra, Reese

2. Bundesliga: Holstein Kiel in die Relegation

Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth stehen als Bundesligaaufsteiger fest, Holstein Kiel muss aufgrund zwei Niederlagen an den letzten beiden Spieltagen in die Relegation gegen den 1. FC Köln. Der HSV muss noch mindestens ein weiteres Jahr auf die Rückkehr ins deutsche Oberhaus warten.