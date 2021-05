In der Bundesliga steht der letzte Spieltag an, die Relegation steht somit kurz bevor. In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zu Datum, Terminen und der Übertragung im TV und Livestream.

Natürlich wird auch in diesem Jahr wieder die Relegation ausgespielt. Wie gewohnt, trifft der 16. aus der Bundesliga auf den Dritten aus der 2. Bundesliga.

Bundesliga: Wann ist die Relegation? - Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die Relegation wird wie gewohnt per Hin- und Rückspiel entschieden. Dabei kommt die Auswärtstorregel wie in der K.o.-Phase bei internationalen Wettbewerb zum Tragen.

Bundesliga: Wann ist die Relegation? - Datum und Termine

Das erste der beiden Spiele findet nur wenige Tage nach dem Entscheidungs-Spieltag in der Bundesliga - der 34. Spieltag wird am 22. Mai 2021 gespielt - statt. Am 26. Mai 2021 findet das Hinspiel in der Relegation statt.

Nach dem ersten Aufeinandertreffen zwischen dem Bundesliga-16. und dem Dritten der 2. Bundesliga haben beide Teams nur zwei volle Tage Pause, ehe das Rückspiel ansteht. Am 29. Mai 2021 steigt das Rückspiel in der Relegation.

Das Heimrecht liegt dabei im ersten Spiel beim Bundesligisten. Der 16. richtet also das erste Spiel zuhause aus, das Rückspiel findet im Stadion des Tabellendritten aus Deutschlands zweithöchster Spielklasse statt.

Bundesliga: Wann ist die Relegation? - Hin- und Rückspiel im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 26.5.2021 18.30 Uhr 16. Bundesliga Dritter 2. Bundesliga 29.5.2021 18.00 Uhr Dritter 2. Bundesliga 16. Bundesliga

Bundesliga: Wann ist die Relegation? - Übertragung im TV und Livestream

Die Relegation in der Bundesliga wird nicht im Free-TV übertragen. Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel zwischen dem Bundesliga-16. und dem Dritten aus der 2. Bundesliga läuft exklusiv auf DAZN.

Der Streamingdienst zeigt sowohl das erste als auch das zweite Spiel der Relegation live und in voller Länge. Wer die jeweiligen Begegnungen kommentieren wird, steht aktuell noch nicht fest.

Um die Spiele auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim "Netflix des Sports". Ein Jahresabo bei DAZN kostet 119,99 Euro, im Monatsabo zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich. Als Neukunde könnt Ihr DAZN allerdings einen Monat lang kostenlos testen. Hier geht's zum Gratismonat.

DAZN zeigt natürlich nicht nur die Relegation, der Streamingdienst hat jede Menge weitere Sport-Events im Angebot. Darunter zählen zum Beispiel die Champions League, die Europa League, die Serie A, die Primera Division und die Ligue 1. Auch ausgewählte Bundesliga-Spiele sowie fast alle Spiele der Nations League werden auf DAZN übertragen. Zudem zählen auch US-Sport, Tennis, Boxen, Golf, Darts und vieles mehr zum Angebot.

© getty

Bundesliga: Wann ist die Relegation? - Hin- und Rückspiel im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Relegation auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet sowohl zum Hin- als auch zum Rückspiel einen Liveticker der Begegnung an.

Hier findet Ihr unsere Liveticker-Übersicht.

Bundesliga: Die Relegation in den letzten fünf Jahren