VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Bundesliga Freitagsspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Freitagsspiel der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart am heutigen Abend den FC Augsburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg! Sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat!

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Ort, Zeit, alle Infos

Das Spiel der beiden Schwaben-Klubs findet am Abend des heutigen Freitags statt. Wie bei den Freitagsspielen in der Bundesliga üblich, wurde der Anstoß in der Begegnung auf 20.30 Uhr terminiert.

Gespielt wird die Partie in Stuttgart. Der VfB richtet das Spiel in seiner Heimspielarena, dem Mercedes-Benz-Stadion, aus. Zuschauer sind bei dem Spiel allerdings keine zugelassen. Aufgrund der Coronapandemie ist das nach wie vor nicht möglich.

Begegnung: VfB Stuttgart - FC Augsburg

VfB Stuttgart - FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 8. Mai 2021

8. Mai 2021 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz-Stadion, Stuttgart

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Bundesliga Freitagsspiel heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem VfB und seinen Gästen aus Augsburg wird nicht live auf sky zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für das Spiel liegen - wie bei den Freitagsspielen in der Bundesliga Gang und Gäbe - exklusiv bei DAZN.

Der Streamingdienst überträgt die gesamte Partie live und in voller Länge. Ab 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Spielbeginn, legt DAZN mit seiner Übertragung los.

Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann, dem Ralph Gunesch als Experte zur Seite stehen wird. Daniel Herzog führt zudem als Moderator durch die Übertragung.

DAZN zeigt ausgewählte Bundesliga-Spiele, darunter zum Beispiel alle Freitagsspiele. Das Programm des "Netflix des Sports" umfasst allerdings noch deutlich mehr: Auch die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 sowie die Champions League und die Europa League hat DAZN im Programm.

Auch andere Sportarten kommen bei dem Streamingportal zudem nicht zu kurz. Auch US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Kampfsport, Wintersport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr können Abonnenten auf DAZN verfolgen.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahresabo. Alternativ könnt Ihr auch ein Monatsabo abschließen, dieses kostet 11,99 Euro pro Monat. Als Neukunde könnt Ihr euch auch einen DAZN-Gratismonat sichern.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Bundesliga Freitagsspiel heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Spiel der Stuttgarter und der Augsburger auch im Liveticker verfolgen. Dafür seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker des Spiels VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg.

© getty

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle