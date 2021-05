VfB Stuttgart: Kobel-Abschied rückt wohl näher - Karius als Ersatz?

Bei Gregor Kobel verdichten sich offenbar die Anzeichen, dass er den VfB Stuttgart am Ende der Saison verlassen wird. Der 23-jährige Keeper, der beim Aufsteiger starke Leistungen zeigt, ist unter anderem ein heißer Kandidat für den Posten im Tor von Borussia Dortmund.

Laut dem kicker sei die Tedenz "eher negativ", was einen Verbleib Kobels bei den Schwaben angeht. Gehandelt wird eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro. Neben dem BVB, der anstelle von Roman Bürki und Marwin Hitz auf der Suche nach einer neuen Nummer eins ist, soll es auch aus der Premier League konkretes Interesse an Kobel geben.

Die Ablöse soll in Teilen in einen Nachfolger reinvestiert werden, favorisiert werden laut kicker zwei Namen: Loris Karius und Florian Müller. Karius ist derzeit vom FC Liverpool an Union Berlin ausgeliehen, kam dort aber bisher nur fünfmal zum Einsatz. Wie der Mainzer Müller, der aktuell auf Leihbasis für den SC Freiburg spielt, ist er bis 2022 an seinen Stammklub gebunden, jedoch nicht als Nummer eins eingeplant.

"Das scheint heißer hinter den Kulissen zu sein, ohne dass aber bei mir schon was angekommen ist", sagte Sportdirektor Sven Mislintat zuletzt dem SWR zu den Gerüchten um seinen Leistungsträger. "Das Torwartkarussell dreht sich ja ein bisschen, nicht nur in Deutschland. Der Stand der Dinge ist aber, dass keine klare Nachfrage zu Greg entstanden ist."

Kobel, der vor der Saison nach einjähriger Leihe für vier Millionen Euro fest von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart wechselte, fällt derzeit mit einem Hexenschuss aus. Ob er am Wochenende bei Borussia Mönchengladbach sein Comeback geben kann, entscheidet sich erst kurzfristig. In 63 Spielen hütete er bisher den Kasten des VfB, dabei kassierte er 88 Gegentore und hielt 18-mal die Null.