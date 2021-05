Der VfB Stuttgart empfängt in der Bundesliga heute den FC Augsburg. Welches Team setzt sich im Duell der Schwaben durch? Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Aufstellungen liegen vor! So gehen es beide Teams an:

VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - Massimo, Klement, W. Endo, Sosa, P. Förster, Didavi - Kalajdzic

Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - Massimo, Klement, W. Endo, Sosa, P. Förster, Didavi - Kalajdzic FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Iago - R. Khedira, M. Richter, Moravek, Hahn, Vargas - Niederlechner

Vor Beginn: Geleitet wird die Begegnung heute von Manuel Gräfe, an den Seitenlinien unterstützen den Berliner Guido Kleve und Martin Thomsen. Vierter Offizieller ist Robert Kempker. An den Video-Monitoren sitzt heute Daniel Schlager.

Vor Beginn: Die Stuttgarter können dabei auch auf das Hinspiel in Augsburg bauen, das mit 4:1 an den VfB ging. Auf Stuttgarter Seite netzten damals Gonzales, Castro, Wamangituka und Didavi, den Augsburger Ehrentreffer erzielte Richter, der später noch mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Vor Beginn: Auch Stuttgarts Trainer Matarazzo will den Saisonabschluss noch ordentlich gestalten, mit einem Remis hätte sich der VfB endgültig aller Relegationssorgen entledigt: "Wir bereiten uns darauf vor, welche Energie, Bereitschaft und Zweikampfhärte wir brauchen. Wir sind Leistungssportler, wir haben Bock, wieder erfolgreich zu sein und morgen zu gewinnen. Das spürt man in jeder Trainingsaktion. Wir haben viel durchgemacht und viel investiert in dieser Saison. Wir haben uns das erarbeitet und wollen zurück in die Erfolgsspur, um uns mit einem würdigen Abschluss zu belohnen, den diese Mannschaft auch verdient hat."

Vor Beginn: Auf der Gegenseite wartet auf die bayrischen Schwaben ein ebenfalls taumelnder Gastgeber. Auch der VfB hat nur eines der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele gewonnen, der Traum von einer Teilnahme am internationalen Wettbewerb ist mit alleine sieben Punkten Rückstand auf Platz sieben und acht so gut wie geplatzt. Aber: Das Team von Pellegrino Matarazzo verlor alle Begegnungen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, die letzte Niederlage gegen ein Team von den Plätzen zehn bis 18 gab es am 20. Januar gegen Arminia Bielefeld.

Vor Beginn: Für Weinzierl geht es in Stuttgart vor allem darum, das Selbstvertrauen wiederzufinden: "Wir haben unsere eigenen Stärken besprochen und das, was die Mannschaft kann und was die Mannschaft will. Die Spieler sind sehr willig und machen im Training einen guten und vor allem motivierten Eindruck. Die Mannschaft war in den letzten Wochen nicht immer zu 100 Prozent auf dem Platz, doch nun wollen wir an die positiven Dinge anknüpfen", sagte der neue Trainer bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Vor Beginn: Nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen kostete Heiko Herrlich am Ende den Job auf der Augsburger Bank. Die heutigen Gäste liegen drei Spieltage vor Schluss nur noch vier Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz, Platz 16 und Arminia Bielefeld sind sogar nur noch drei Punkte entfernt. Dementsprechend groß war die Sorge vor dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte. Mit Weinzierl kehrt nun ein Mann auf den Trainerposten zurück, der die Fuggerstädter einst in die Europa League führte.

Vor Beginn: Beim FCA sitzt heute ein neuer Trainer auf der Trainerbank: Markus Weinzierl. Der ehemalige Abwehrspieler war von 2018 bis 2019 als Trainer für den VfB tätig, nun soll er die Augsburger zum Klassenerhalt führen. Aktuell hat der FCA vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Vor Beginn: Los geht's - wie bei den Freitagsspielen in der Bundesliga üblich - um 20.30 Uhr. Gespielt wird in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, Zuschauer sind natürlich nach wie vor keine zugelassen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum heutigen Freitagsspiel in der Bundesliga! Der VfB Stuttgart empfängt den FC Augsburg.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

