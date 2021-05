VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Arminia Bielefeld hat es heute selbst in der Hand, die Klasse zu halten. Am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga treten die Ostwestfalen beim VfB Stuttgart an. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Arminia Bielefeld kämpft auch am heutigen Samstag noch gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Der Aufsteiger hat jedoch von allen drei noch im Abstiegsrennen involvierten Vereinen die besten Karten. Gewinnt Bielefeld in Stuttgart, ist die Arminia gerettet. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage hingegen wird es schwieriger, denn dann können Werder Bremen und/oder der 1. FC Köln noch vorbeiziehen, zumal beide auch ein besseres Torverhältnis haben als die Arminen.

Der VfB Stuttgart wiederum steht auf Rang 9 und hat noch Chancen, sich bis zu Platz 7 zu verbessern, womit die Schwaben in der kommenden Saison in der neu gegründeten Europa Conference League starten würden. Dazu braucht es jedoch auch Schützenhilfe, da sowohl Union Berlin als auch Mönchengladbach noch vor ihnen liegen.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Am 34. Spieltag finden traditionell alle Spiele der Bundesliga zeitgleich um 15.30 Uhr statt. Und sie laufen heute allesamt auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute ab 15.15 Uhr live auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 5. Zudem gibt es die Partie auch im Rahmen der Bundesliga-Konferenz, die auf Sky Bundesliga 1 zu sehen ist. Kommentiert wird die Partie von Marcus Lindemann.

Die Vorberichterstattung beim Pay-TV-Sender beginnt heute schon um 13.30 Uhr. Moderatorin Esther Sedlacek meldet sich aus dem Studio in Unterföhring. An ihrer Seite begrüßt sie die Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann.

Zudem gibt es das Spiel auch im Livestream für Sky-Abonnenten via Sky Go. Wer kein Abo hat, bekommt die Partie im kostenpflichtigen Livestream auf Sky Ticket.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga-Highlights heute live auf DAZN

Die Highlights des Spiels seht Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN. Gleiches gilt für alle anderen Bundesliga-Spiele in dieser Saison.

Darüber hinaus zeigt DAZN noch diverse weitere europäische Fußballligen wie die Primera Division, Serie A und Ligue 1. Das Highlight des Monats ist jedoch die Übertragung des Champions-League-Finals am 29. Mai zwischen Chelsea und Manchester City.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker

Wer lieber liest als bewegte Bilder zu schauen, ist hier genau richtig! SPOX bietet nämlich einen Livestream zum Spiel Stuttgart gegen Bielefeld an - genauso wie zu allen weiteren Bundesligaspielen auch.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld!

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Massimo, Ahamada - Didavi, Castro - Kalajdzic

Kobel - P. Stenzel, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Massimo, Ahamada - Didavi, Castro - Kalajdzic Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, de Medina - Prietl, Maier - Okugawa - Doan, Voglsammer - Klos

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Als Fünfzehnter der Bundesliga hat Arminia einen Punkt Vorsprung auf Bremen (16.) und zwei auf Köln (17.). Gewinnt die Arminia, bleibt sie in der Liga. Wenn nicht, kann Bremen mit einem Unentschieden, wenn Bielefeld verlieren würde. Köln wiederum kann Bielefeld nur mit einem Sieg überholen, wenn die Arminia selbst nicht gewinnt.