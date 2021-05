Thesen zum 32. Bundesliga-Spieltag: Als Goretzka-Ersatz? Warum dieser Dortmunder mit zur EM sollte

Warum ist der FC Augsburg trotz der nächsten Niederlage auf einem guten Weg? Welcher BVB-Star dreht aktuell so richtig auf? Was ist Frankfurts Problem und warum ist eine Quarantäne-Pause offenbar gar nicht so schlimm? Die Antworten auf diese Fragen liefern die Talking Points des 32. Spieltags.

FC Augsburg: Die Richtung stimmt

Es war wie immer: Markus Weinzierl verliert das erste Spiel als Trainer einer neuen Mannschaft. Das war damals schon in Augsburg so, danach beim FC Schalke, dann in Stuttgart und nun erneut mit dem FCA. Premieren sind offenbar nichts für Weinzierl, dem wenigstens ein Punkt beim Gastspiel in Stuttgart nicht nur gefallen hätte, sondern auch ganz besonders wichtig gewesen wäre. Denn Augsburg ist jetzt nur noch zwei Punkte im Vorteil gegenüber Bielefeld, der Hertha und Werder - gegen das es am kommenden Wochenende im Do-or-Die-Spiel geht.

Auf dem Papier hat sich also am Abwärtstrend der Augsburger nichts verändert. Auf dem Platz aber sehr wohl. Weinzierl hat seiner Mannschaft einen sehr aktiven und durchaus mutigen Plan mit auf den Weg gegeben, der FCA attackierte früh und mit vielen Spielern und schaltete nach Ballgewinnen sofort in die Tiefe um.

Daraus entstanden so viele Torchancen wie in zwei, drei Spielen unter Ex-Coach Heiko Herrlich zusammen. Der Auftritt in Stuttgart sollte für die Partie gegen Werder reichlich Mut machen - weil der FCA unter Weinzierl offenbar das spielen will, was Herrlich zwar immer propagiert und dann nie umgesetzt hat. Und was deutlich besser zum Kader passt als der reaktive, fast ausschließlich destruktive Ansatz.

Bundesliga: Diese Neuzugänge im Sommer stehen bereits fest © getty 1/28 Julian Nagelsmann wechselt zur kommenden Saison von RB Leizpig zum FC Bayern, das Trainerkarussell in der Bundesliga dreht sich geschwind. Doch welche Spieler-Transfers stehen bereits fest? SPOX gibt den Überblick über alle 18 Bundesligisten. © getty 2/28 FC BAYERN MÜNCHEN: Dayot Upamecano (Innenverteidiger) von RB Leipzig, Ablöse: 42,5 Mio. © getty 3/28 RB LEIPZIG: Angelino (Linksverteidiger) von Manchester City, Ablöse: 18 Mio. Euro © getty 4/28 Josko Gvardiol (Innenverteidiger) von Dinamo Zagreb, Ablöse: 16 Mio. Euro © getty 5/28 Mohamed Simakan (Innenverteidiger) von Racing Strasbourg, Ablöse: 15 Mio. Euro © getty 6/28 Benjamin Henrichs (Rechtsverteidiger) von AS Monaco, Ablöse: 12 Mio. Euro © getty 7/28 Brian Brobbey (Stürmer) von Ajax Amsterdam, Ablöse: ablösefrei © getty 8/28 VFL WOLFSBURG: Aster Vranckx (Zentrales Mittelfeld) von KSV Mechelen, Ablöse: 8 Mio. Euro © getty 9/28 EINTRACHT FRANKFURT: Christopher Lenz (Linksverteidiger) von Union Berlin, Ablöse: ablösefrei © BVB 10/28 BORUSSIA DORTMUND: Soumaila Coulibaly (Innenverteidiger) von Paris Saint-Germain, Ablöse: unbekannt © getty 11/28 BAYER LEVERKUSEN: Noch keine Transfers © getty 12/28 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Hannes Wolf (Offensives Mittelfeld) von RB Leipzig, Ablöse: 9,5 Mio. Euro © getty 13/28 UNION BERLIN: Rani Khedira (Defensives Mittelfeld) vom FC Augsburg, Ablöse: ablösefrei © getty 14/28 Paul Jaeckel (Innenverteidiger) von Greuther Fürth, Ablöse: ablösefrei © getty 15/28 Keita Endo (Linksaußen) von Yokohama FM, Ablöse: unbekannt © getty 16/28 SC FREIBURG: Noch keine Transfers © imago images 17/28 VFB STUTTGART: Ömer Beyaz (Offensives Mittelfeld) von Fenerbahce, Ablöse: ablösefrei © getty 18/28 Alou Kuol (Stürmer) von Central Coast, Ablöse: ablösefrei © getty 19/28 TSG HOFFENHEIM: David Raum (Linksverteidiger) von Greuther Fürth, Ablöse: ablösefrei © getty 20/28 Angelo Stiller (Defensives Mittelfeld) von Bayern München, Ablöse: ablösefrei © getty 21/28 1. FSV MAINZ 05: Noch keine Transfers © getty 22/28 FC AUGSBURG: Noch keine Transfers © getty 23/28 WERDER BREMEN: Noch keine Transfers © getty 24/28 ARMINIA BIELEFELD: Noch keine Transfers © getty 25/28 1. FC KÖLN: Dejan Ljubicic (Defensives Mittelfeld) von Rapid Wien, Ablöse: ablösefrei © getty 26/28 HERTHA BSC: Noch keine Transfers © getty 27/28 FC SCHALKE 04: Danny Latza (Zentrales Mittelfeld) von FSV Mainz 05, Ablöse: ablösefrei © getty 28/28 Simon Terodde (Stürmer) vom Hamburger SV, Ablöse: ablösefrei

BVB: Noch ein Dortmunder Kandidat für die EM?

Marco Reus findet offenbar rechtzeitig zum Saisonfinale wieder seine Form und wird - speziell in Erling Haalands Abwesenheit - zum Unterschiedspieler bei Borussia Dortmund. Reus' Chancen auf einen Platz bei Joachim Löw für die anstehende Europameisterschaft verbessern sich von Woche zu Woche, dabei hatte das im März und April noch ganz anders ausgesehen, als Reus wie die gesamte Mannschaft weit von seiner Normalform entfernt war.

Als Konstante damals wie heute ist aber Mo Dahoud auszumachen. Der hat sich längst nicht nur zu einem festen Bestandteil der Stammelf entwickelt, sondern ist im defensiven Mittelfeld mittlerweile so etwas wie der Chef im Ring. Dahoud löst mit ein paar Jahren Verspätung immer mehr sein Versprechen ein, der Nachfolger von Ilkay Gündogan werden zu können.

Der 25-Jährige bestimmt den Rhythmus des Dortmunder Spiels und bildet zusammen mit einem der eher fleißigen Zuarbeiter Jude Bellingham oder Thomas Delaney ein sauber aufeinander abgestimmtes Pärchen vor der Abwehr. Dahoud ist mittlerweile auf hohem Niveau stabil in seinen Leistungen und verbessert damit automatisch seine Chancen, in den 26er-Kader von Löw berufen zu werden. Zumal es jetzt auch Sorgen um Bayerns Leon Goretzka gibt, der das Turnier wegen einer Muskelverletzung verpassen könnte.

Eintracht Frankfurt gehen die Ideen aus - und auch der Saft?

Drei Viertel der Saison rollten die Frankfurter Wuchtbrummen durch die Liga, standen nach dem vermeintlich vorentscheidenden Sieg in Dortmund sieben Punkte besser da als der Kontrahent im Kampf um die Königsklasse und hatten bis dato nur drei Spiele verloren. Dann kündigte Trainer Adi Hütter seinen Abschied zum Saisonende an und seitdem muss sich die Eintracht jeden einzelnen Punkt mühsam zusammenkratzen. Der Punkteschnitt hat sich seitdem fast halbiert.

Die Leichtigkeit ist weg, auch die Kreativität auf dem Platz und auf der Trainerbank. Das Spiel gegen Mainz war geprägt von sinnlosen Versuchen der Frankfurter, über die Flügel irgendwie in den Strafraum zu gelangen. Mehr als ein paar Flanken sprangen dabei aber nicht heraus und die räumten Mainz' Abwehrriesen in der Luft locker wieder aus der Gefahrenzone.

Frankfurt fehlte die Verbindung im Zentrum, zwischen den Sechsern und dem Doppel-Sturm war Daichi Kamada heillos damit überfordert, die Angreifer in Szene zu setzen. Filip Kostic wurde von Danny da Costa kaltgestellt und schon war es vorbei mit dem Frankfurter Offensivkonzept.

Und es droht noch ein anderes, altes Problem zum Stolperstein auf der Zielgeraden zu werden: Frankfurts Powerfußball fordert irgendwann seinen Tribut. Die Eintracht ist eine der körperlich stärksten Mannschaften der Liga, gegen Mainz und phasenweise auch schon in Spielen davor prallte das Team aber regelrecht an den jeweiligen Gegner ab. Das Phänomen gab es auch in den Jahren davor in der Endphase einer Spielzeit zu sehen. Jetzt, so kurz vor dem großen Ziel Champions League, wäre ein erneuter Einbruch doppelt bitter.

Bundesliga-Tabelle am 32. Spieltag