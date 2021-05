FC Schalke 04, News und Gerüchte: Peter Knäbel warnt vor "Husarenritt" in der 2. Liga

Sportvorstand Peter Knäbel hat vor einem "Husarenritt" in der 2. Liga gewarnt. Außerdem: Rouven Schröder nimmt einen Mainzer mit und Markus Schubert steht wohl vor der nächsten Leihe. News und Gerüchte rund um Schalke 04 gibt es hier.

FC Schalke 04, News: Peter Knäbel warnt vor "Husarenritt" in der 2. Liga

S04-Sportvorstand Peter Knäbel hat vor einem "Husarenritt" in der 2. Liga gewarnt. Einen solchen Durchmarsch habe in den letzten Jahren keine Mannschaft hingelegt, erklärte er gegenüber SchalkeTV. Die Erfahrungen anderer Spitzenmannschaften solle den Schalkern als warnendes Beispiel dienen.

Knäbel sprach zudem von der "Herausforderung Wiederaufstieg". Es komme darauf an, "dass man während der Saison besser wird, dass man krisenfest ist". Ein guter Start wäre dahingehend wichtig, "um sich die Mentalität anzueignen, die man in der 2. Bundesliga braucht." Aber entscheidend sei, "dass die Tendenz hintenraus stimmt" und man "hintenraus noch zulegen kann."

Der 54-Jährige betonte, dass er mit den vielen Schalker Fans mitleiden würde. "Trotzdem müssen wir den Blick nach vorne richten. Es geht darum, aus vielen Nachteilen, die wir erlebt haben, Vorteile für uns zu machen. Dann haben wir auch den richtigen Umgang mit der letzten Saison gefunden", erklärte er.

Mit Danny Latza, Simon Terodde, Victor Palsson und Marcin Kaminski hat der Klub bereits vier Transfers getätigt, Knäbel zeigte sich darüber sehr erfreut: "In der Task Force Kaderplanung haben wir immer gesagt, dass wir eine Achse haben wollen. Es sind Spieler, die im Zentrum agieren und die Zweite Liga kennen, aber auch schon in höheren Ligen gespielt haben. Mit diesen Spielern haben wir sehr viel Kompetenz gewonnen, was die Herausforderung Wiederaufstieg betrifft."

Besonders bei Latza kam er ins Schwärmen: "Danny Latza ist wahrscheinlich einer der besten Verbindungsspieler schlechthin, der genau austariert zwischen Offensive und Defensive."

FC Schalke 04, Gerücht: S04 verpflichtet Scout von Mainz 05

Schalke 04 soll sich mit Scout Andre Hechelmann verstärkt haben. Das berichten der kicker und Sky übereinstimmend. Demnach habe sich der neue Schalker Sportdirektor Rouven Schröder für die Verpflichtung eingesetzt.

Laut kicker-Informationen hat Mainz 05 bereits seine Einwilligung gegeben, dass Hechelmann wechseln darf. Die offizielle Bestätigung soll in Kürze folgen.

Der 36-Jährige soll bei Schalke 04 künftig als neuer Chefscout fungieren und wäre unter Schröder für die Auswahl neuer Transfers zuständig. Hechelmann gilt den Berichten zufolge vor allem in Frankreich und den Benelux-Staaten als bestens vernetzt.

Schröder würde mit Hechelmann einen alten Bekannten ins Boot holen: 2011 stieß er zum Mainzer Klub und arbeitete dort seit 2016 in verantwortlicher Funktion, zunächst als Teammanager der U23-Mannschaft, dann im Scouting.

FC Schalke, Gerücht: Markus Schubert soll erneut verliehen werden

Markus Schubert soll nach Informationen der Bild-Zeitung erneut verliehen werden. Der 22-jährigen Torhüter war in dieser Saison an Eintracht Frankfurt ausgeliehen, kam hinter Kevin Trapp aber nicht zum Einsatz.

Dem Bericht zufolge wird Schubert nicht zugetraut, der Schalker Nummer eins Ralf Fährmann den nötigen Konkurrenzkampf bieten zu können. S04 sucht daher eine neue Nummer zwei. In Michael Langer hat unlängst eine erfahrene Nummer drei um ein weiteres Jahr verlängert.

