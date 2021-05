SC Freiburg vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist seit dem vergangenen Spieltag bereits fix Deutscher Meister. Zwei Spiele haben die Münchner jedoch noch zu absolvieren. Heute geht es gegen den SC Freiburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem Sieg der Dortmunder gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag war klar, dass auch in dieser Saison der Deutsche Meister FC Bayern München heißt. Zum neunten Mal in Folge und zum 31. Mal in Vereinsgeschichte ist dies nun der Fall. Nichtsdestotrotz stehen noch zwei Spiele im Kalender.

Die Begegnung zwischen Mittelfeldklub SC Freiburg und dem FC Bayern steigt am heutigen Samstag (15. Mai). Um 15.30 Uhr wird das Spiel des 33. Spieltags im Freiburger Schwarzwald-Stadion angepfiffen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Nachdem es sich bei Freiburg gegen Bayern München heute um ein Samstagsspiel handelt, gibt es das Duell bei Sky live und in voller Länge zu sehen. Bei Sky Sport Bundesliga 5 HD laufen eine Viertel Stunde vor Anpfiff die Vorberichte zum Spiel, ehe Euch dann Roland Evers als Kommentator durch die Partie führt.

Ebenso könnt Ihr das Spiel auch im Livestream bei Sky verfolgen. Um diesen freischalten zu können, habt ihr zwei Möglichkeiten - ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft außerdem die Samstags-Konferenz, die weitere sechs Bundesliga-Spiele beinhaltet.

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Bundesliga-Highlights heute auf DAZN

DAZN bietet dann 40 Minuten nach Schlusspfiff Freiburg gegen Bayern München in Form von Highlights auf der Plattform an. Der Streamingdienst ist bekannt für seine Vielfalt an verschiedenen Sportarten und überträgt neben zahlreichen Fußballspielen, -ligen und -wettbewerben auch US-Sport (NHL, MLB, NFL, NBA), Darts, Handball, Tennis, Wintersport, Radsport, Motorsport, Kampfsport, Rugby und Wrestling.

Das dafür benötigte Abonnement könnt Ihr für 11,99 Euro im Monat erwerben. Das Jahresabo kostet 119,99 Euro. Bevor Ihr jedoch zahlt, könnt Ihr als Neu-Kunden DAZN erst einmal einen Monat lang gratis testen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Freiburg - FC Bayern München

SC Freiburg - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 33

33 Datum: 15. Mai 2021

15. Mai 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: Schwarzwald-Stadion (Freiburg)

Schwarzwald-Stadion (Freiburg) TV-Übertragung: Sky

Livestream: Sky

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker

Auch im Liveticker wird die Partie heute angeboten - nämlich bei SPOX. Tore, Elfmeter, Platzverweise - mit unserem Liveticker entgeht Euch garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker SC Freiburg vs. Bayern München.

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, Gulde, Günter - Keitel, Höfler - Sallai, Grifo - Petersen, Demirovic

Flekken - Kübler, Lienhart, Gulde, Günter - Keitel, Höfler - Sallai, Grifo - Petersen, Demirovic FC Bayern München: Nübel - Pavard, J. Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

