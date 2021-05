Relegation zur Bundesliga, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Der 1. FC Köln und Holstein Kiel stehen sich in der Relegation gegenüber. Alle Infos zu Datum und den Terminen sowie zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Der 1. FC Köln hat sich am letzten Spieltag in die Relegation gerettet. Durch den 1:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 hat das Team von Trainer Friedhelm Funkel den einen Punkt Rückstand auf Werder Bremen aufgeholt.

Werder verlor gleichzeitig mit 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach und muss den Gang in die 2. Liga antreten. In der wurde Holstein Kiel Dritter in der Endabrechnung. Dementsprechend kommt es in der Relegation zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wann die Relegationsspiele angesetzt sind und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Relegation zur Bundesliga, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Datum und Termine

Beiden Teams bietet sich keine lange Verschnaufpause. Schon am kommenden Mittwoch steht das Hinspiel in der Relegation an. Dabei genießt der 1. FC Köln zunächst Heimrecht.

Spielbeginn im Rhein-Energie-Stadion in Müngersdorf ist um 18.30 Uhr. Drei Tage später fällt dann die Entscheidung. Am Samstag stehen sich die beiden Mannschaften erneut gegenüber, dann im Stadion Holstein-Stadion. Anpfiff ist dabei um 18 Uhr.

Relegation zur Bundesliga, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Zeitplan

Datum Uhrzeit Heim Gast 26.5.2021 18.30 Uhr 1. FC Köln Holstein Kiel 29.5.2021 18.00 Uhr Holstein Kiel 1. FC Köln

© getty Der 1. FC Köln hat sich in die Relegation gerettet.

Relegation zur Bundesliga, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Übertragung im TV und Livestream

Während in dieser Bundesliga-Saison Sky und DAZN die Rechte an den Live-Übertragungen der Spiele hatten, werden die Relegationsspiele nur bei einem Anbieter gezeigt.

Lediglich DAZN hat die Spiele zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel im Programm. DAZN zeigt die Spiele im Livestream. Diesen könnt Ihr über Euren Browser abrufen. Beispielsweise könnt Ihr zudem Euren Laptop und Euren Fernseher per HDMI-Kabel verbinden, um die Relegation auf einem größeren Bildschirm zu genießen.

Darüber hinaus stehen die Live-Streams natürlich auch in den Apps für Konsolen (PS4, PS5, Xbox etc.) sowie für mobile Endgeräte (Handys, Tablets etc.) zur Verfügung. Mit DAZN bekommt Ihr das volle Fußballpaket in Euer Wohnzimmer, da der Streamingdienst auch die Relegation zur 2. Liga sowie die Endspiele der Champions League und der Europa League im Programm hat.

Für DAZN benötigt Ihr ein Abonnement. Neukunden können den Dienst die ersten 30 Tage lang kostenlos testen. Im Anschluss kostet ein Abo entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 jährlich. Natürlich kann das Abonnement nach dem Probemonat auch kostenfrei wieder gekündigt werden.

Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern und alle Relegationsspiel live und in voller Länge sehen!

Relegation zur Bundesliga: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf Bewegtbildmaterial? Kein Problem! Bei SPOX verpasst Ihr ebenfalls nichts. Wir tickern beide Relegationspartien live und ausführlich für Euch.

In unserer Tagesübersich findet Ihr die Liveticker zum Hin- und Rückspiel.

Bundesliga: Die Relegation in den letzten fünf Jahren