Relegation 2021: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Auch 2021 findet wieder die Relegation statt. Hier bekommt Ihr alle Infos zum Datum, zu den Terminen und zur Übertragung im TV und Livestream.

Relegation 2021: Datum, Termine

Die Spiele in der Relegation finden in diesem Jahr Ende Mai statt. Das gilt sowohl für die Relegationsspiele zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga als auch die Partien zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga.

Das Hinspiel in der Relegation zwischen dem 16. aus der Bundesliga und dem Dritten aus der 2. Bundesliga findet am 26. Mai 2021 um 18.30 Uhr statt. Das Rückspiel steigt am 29. Mai um 18.00 Uhr.

Die Spiele zwischen dem 16. aus der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga werden jeweils einen Tag später ausgetragen. Das Hinspiel findet somit am 27. Mai um 18.15 Uhr statt, das Rückspiel steigt am 30. Mai um 13.30 Uhr.

Relegation 2021: Übertragung im TV und Livestream

Ihr wollt die Relegationsspiele 2021 live im Free-TV sehen? Ist das möglich? Antwort: Jein.

Die Relegation zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wird exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel live und in voller Länge.

Um die Spiele auf DAZN sehen zu können, müsst Ihr ein Abo bei dem Streamingportal abschließen. Im Jahresabo kostet DAZN 119,99 Euro, im Monatsabo sind 11,99 Euro fällig. Falls Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr den Dienst zudem einen Monat lang kostenlos testen. Hier geht's zum Gratismonat.

Und was ist mit den Spielen zwischen dem Dritten aus der 3. Liga und dem 16. aus der 2. Bundesliga? Auch diese sind auf DAZN zu sehen. Das "Netflix des Sports" zeigt also alle vier Relegationspartien live und in voller Länge.

Die Spiele zwischen dem Zweit- und dem Drittligisten zeigt DAZN allerdings nicht exklusiv: Auch das ZDF zeigt sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel live. Die Begegnungen werden also live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Natürlich bietet das ZDF auch einen Livestream seiner Übertragung an. Diesen könnt Ihr hier aufrufen.

Relegation 2021: Welche Mannschaften spielen in der Relegation?

Aus der Bundesliga kommen fünf Teams besonders für die Relegation in Frage: Der 1. FC Köln, der mit 29 Punkten auf dem 17. Tabellenrang liegt, Arminia Bielefeld (31 Punkte, 16.), Werder Bremen (31 Punkte, 15.), der FC Augsburg (33 Punkte, 14.) und Hertha BSC (34 Punkte, 13.).

Bei den möglichen Gegnern gibt es drei Kandidaten: Holstein Kiel, die mit 62 Punkten aktuell Tabellenzweiter sind, zudem Greuther Fürth (58 Punkte, Dritter) und der Hamburger SV (55 Punkte, Vierter).

Relegation 2021: Die aktuelle Bundesliga-Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 92:40 52 74 2. RB Leipzig 32 57:28 29 64 3. Wolfsburg 32 57:32 25 60 4. Borussia Dortmund 32 69:44 25 58 5. Eintracht Frankfurt 32 63:48 15 57 6. Bayer Leverkusen 32 51:35 16 51 7. Borussia M'gladbach 32 59:52 7 46 8. 1. FC Union Berlin 32 47:41 6 46 9. SC Freiburg 32 49:47 2 44 10. VfB Stuttgart 32 54:52 2 42 11. TSG Hoffenheim 32 49:52 -3 39 12. 1. FSV Mainz 05 32 35:51 -16 36 13. Hertha BSC 32 40:50 -10 34 14. FC Augsburg 32 32:49 -17 33 15. Werder Bremen 32 34:51 -17 31 16. Arminia Bielefeld 32 23:51 -28 31 17. 1. FC Köln 32 33:60 -27 29 18. Schalke 04 32 21:82 -62 13

Relegation 2021: Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga