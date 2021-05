RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig empfängt am 33. Spieltag Champions-League-Aspirant VfL Wolfsburg. Wie Ihr das Sonntagsspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, seht Ihr hier bei SPOX.

Die Leipziger, die am vergangenen Donnerstag im DFB-Pokalfinale Borussia Dortmund mit 1:4 unterlagen, sind aktuell Tabellenzweiter, jedoch nur mit vier Punkten Vorsprung auf Wolfsburg. Um die Bundesliga-Saison 2020/21 als Vizemeister zu beenden, brauchen die Sachsen heute mindestens ein Unentschieden.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

RB Leipzig und VfL Wolfsburg duellieren sich am heutigen Sonntag, den 16. Mai, in der Leipziger Red Bull Arena. Pünktlich um 20.30 Uhr pfeift der Unparteiische das Duell am 33. Spieltag an.

© getty RB Leipzig verlor gegen Borussia Dortmund das zweite DFB-Pokalfinale hintereinander.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im Pay-TV

Um RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg heute live und in voller Länge sehen zu können, wird ein Zugang zum Angebot von Sky benötigt. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie bei Sky Sport Bundesliga 1 HD. Eine Viertel Stunde vor Anpfiff, also um 20.15 Uhr, beginnt die Vorberichterstattung. Dabei meldet sich Kommentator Toni Tomic bei Euch.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im Livestream

Sky hat Leipzig gegen Wolfsburg auch im kostenpflichtigen Livestream im Angebot. Zwei Optionen ermöglichen Euch den Zugriff auf die Livestream-Übertragung - ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

40 Minuten nach dem Schlusspfiff gibt es die Highlights von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg bei DAZN zu sehen. Das "Netflix des Sports" bietet jedoch auch reichlich Spiele der europäischen Topligen und Wettbewerbe live und in voller Länge an. Fans der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League oder Europa League sind bei DAZN genau an der richtigen Adresse.

Außerdem zählen auch die US-Sportarten (NHL, MLB, NBA, NFL), Tennis, Handball, Darts, Radsport, Motorsport, UFC, WWE, Boxen, Rugby und Wintersport zum vielfältigen Livestream-Angebot von DAZN.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr ist das Abonnement erwerbbar. Davor besteht jedoch die Möglichkeit, den Streamingdienst als Neu-Kunde 30 Tage lang kostenlos zu testen.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker

Fans der beiden Klubs können das Duell heute auch im Liveticker bei SPOX verfolgen, falls sie kein SkyGo-Abo oder SkyTicket haben.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

