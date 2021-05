RB Leipzig: Kevin Kampl kann Julian Nagelsmanns Wechsel zum verstehen

Kevin Kampl (30) kann den Wechsel von Julian Nagelsmann (33) von RB Leipzig zum FC Bayern München nachvollziehen. Das Team könne ihm nicht böse sein.

"Ich kann das absolut verstehen. Er hat die Chance, zu einer der besten Mannschaften der Welt zu wechseln. Und wenn man weiß, dass Bayern sein Herzensverein ist, muss man ihm für die Zeit hier dankbar sein und ihm alles Gute wünschen", sagte Kampl im Interview mit Transfermarkt.de.

Deswegen könne die Leipziger Mannschaft Nagelsmann "nicht in irgendeiner Hinsicht böse ein". Der FC Bayern könne "sich auf einen super Trainer freuen".

Während etwa FCB-Legende Sepp Maier skeptisch ist, ob die Bayern mit Nagelsmann glücklich werden, ist Kampl überzeugt, dass "Julian sich dort behaupten und sehr erfolgreich sein" wird.

"Julian ist bereits jetzt einer der besten Trainer, die es gibt. Ich hatte sehr viele und auch gute Trainer in meiner Karriere. Wenn man sieht, was Julian in seinem jungen Alter fachlich schon draufhat - das ist unglaublich", sagte Kampl, der in bisher 53 von 94 Pflichtspielen unter Nagelsmann zum Einsatz kam.