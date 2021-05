Hertha BSC vs. SC Freiburg: Bundesliga Nachholspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg statt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live bei DAZN sehen - JETZT den Gratismonat sichern!

Bundesliga, Hertha BSC - SC Freiburg: Nachholtermin, Spielort, Zeit, Infos

Hertha BSC ist am vergangenen Montag mit einem 1:1 beim FSV Mainz 05 aus der unfreiwilligen Quarantäne gekommen. Am heutigen Donnerstag, 6. Mai, findet bereits das nächste Nachholspiel der Hertha statt. Die Berliner empfangen den SC Freiburg. Angepfiffen wird das Spiel um 18.30 Uhr im Olympiastadion.

Nach dem Punktgewinn in Mainz sind die Abstiegssorgen der Hertha nicht kleiner geworden. In der Tabelle steht weiter Platz 17 zu Buche, der Rückstand auf den Relegationsplatz 16 - diesen belegt momentan der 1. FC Köln - beträgt zwei Punkte. Auf den rettenden 15. Platz fehlen drei Punkte. In den nächsten Partien sollte Hertha BSC also möglichst Siege einfahren, um im Bundesliga-Schlussspurt den Abstieg in die 2. Liga noch zu verhindern.

Der SC Freiburg kann entspannt in die heutige Partie gehen. Die Mannschaft von Kult-Trainer Christian Streich hat als Neunter keine Abstiegssorgen mehr. Mit einem Sieg in Berlin könnte Freiburg sogar noch um den Kampf um einen Platz in einem internationalen Wettbewerb für die nächste Saison eingreifen.

Begegnung: Hertha BSC - SC Freiburg

Hertha BSC - SC Freiburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 29

29 Datum: 6. Mai 2021

6. Mai 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC - SC Freiburg: Bundesliga Nachholspiel heute live im TV und Livestream

Ursprünglich hätte die Begegnung Hertha BSC und dem SC Freiburg am Mittwoch, den 18. April, stattfinden sollen. Damals hätte DAZN das Spiel exklusiv live übertragen. Das macht der Streamingdienst nun am heutigen Donnerstag.

Die Übertragung beginnt heute um 18.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Neben ausgewählten Spielen aus der Bundesliga zeigt DAZN mit der Champions League, der kompletten Europa League, der Ligue 1, Serie A und La Liga die Topligen im europäischen Vereinsfußball live. Dazu kommen noch jede menge Pokal- und Länderspiele.

Um das alles sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Dieses kostet im Monatsabo 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Das Monatsabo ist jederzeit kündbar und läuft automatisch so lange weiter, bis Ihr es beendet. Als Neukunde kann man das Angebot die ersten 30 Tage lang kostenlos testen.

Rund 40 Minuten nach Spielende zeigt DAZN heute die Highlights von Hertha BSC gegen den SC Freiburg auf seiner Plattform.

Hier geht's zum Gratismonat!

Hertha BSC - SC Freiburg: Bundesliga Nachholspiel heute im Liveticker

Auch bei Nachholspielen ist SPOX mit einem Liveticker ganz nah dran am Bundesliga-Geschehen. Der Liveticker ist die perfekte Alternative, wenn Ihr das spiel heute nicht bei DAZN verfolgen könnt.

Hier geht's zum Liveticker Hertha BSC - SC Freiburg.

Hertha BSC - SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Zeefuik, Khedira, Tousart, Guendouzi, Plattenhardt - Cunha, Cordoba

Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Zeefuik, Khedira, Tousart, Guendouzi, Plattenhardt - Cunha, Cordoba SC Freiburg: Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Heintz - Schmid, Höfler, Santamaria, Günter - Sallai, Demirovic, Grifo

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle