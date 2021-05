Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend kommt es zum Abstiegskracher zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld. Wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

Die Hertha hat nach ihrer zweiwöchigen Mannschaftsquarantäne nach ein paar Corona-Fällen ordentlich wieder in den Spielbetrieb gefunden. Nach einem 1:1 in Mainz folgte ein überzeugendes 3:0 über den SC Freiburg am vergangenen Donnerstag.

Nun könnte das Team von Trainer Pal Dardai einen echten Big Point gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf landen.

Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld: Ort, Datum, voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC und Arminia Bielefeld schließen am heutigen Sonntag, den 9. Mai, den 32. Spieltag der Bundesliga ab 18 Uhr im Berliner Olympiastadion ab.

Die Aufstellung der Hausherren ist dabei völlig offen. Gegen Bielefeld nahm Dardai bereits neun Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Mainz vor. Entsprechend muss sein Gegenüber, Frank Kramer, mit allem rechnen.

Nicht mit damit sein wird aber sicher Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi, der sich gegen Freiburg schwer am Mittelfuß verletzt hat und damit wohl den Rest der Saison verpassen wird.

Bei Bielefeld wiederum sind nahezu alle Mann an Bord. Lediglich Abwehrspieler Nathan de Medina wird aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ausfallen.

So könnten beide Mannschaften spielen:

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Zeefuik, Tousart, Ascacibar, Mittelstädt - Matheus Cunha - Cordoba, Piatek

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Prietl, Maier - Okugawa - Doan, Voglsammer - Klos

Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld seht Ihr heute Abend live auf Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung im Anschluss an das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1.

Die Übertragung aus dem Studio in Unterföhring beginnt gegen 17.30 Uhr. Kurz vor 18 Uhr geht es dann ins Stadion zu Kommentator Toni Tomic.

Sky bietet zudem seinen Abonnenten einen Livestream via Sky go an. Leute, die kein Abo beim Pay-TV-Sender haben, können die Begegnung aber dennoch mit dem Streamingservice Sky Ticket schauen. Hier wird ein kostenpflichtiger Livestream angeboten.

Diese Bundesliga-Übertragung wird im Übrigen die vorerst letzte an einem Sonntag für sky sein. In der ab der kommenden Saison beginnenden Rechteperiode werden alle Sonntags- und Freitagsspiele der Bundesliga exklusiv beim Streamingservice DAZN zu sehen sein.

Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld heute im Liveticker

Wer auf bewegte Bilder verzichten kann, dem sei der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Hier verpasst Ihr keine wichtige Aktion des Abstiegskrachers.

Bundesliga: 32. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Hertha und Bielefeld gehen gleichauf in den 32. Spieltag, die Hertha hat jedoch noch ein weiteres Nachholspiel auf Schalke in der HInterhand (Mittwoch, ab 18 Uhr im Liveticker). Insofern steht Bielefeld heute schon ein wenig mehr unter Druck, unabhängig von den anderen Spielen des Spieltags.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 07. Mai 20.30 Uhr VfB Stuttgart FC Augsburg 2:1 08. Mai 15.30 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen 0:0 08. Mai 15.30 Uhr Borussia Dortmund RB Leipzig 3:2 08. Mai 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Union Berlin 3:0 08. Mai 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Schalke 04 4:2 08. Mai 18.30 Uhr FC Bayern Borussia Mönchengladbach 6:0 09. Mai 13.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg 09. Mai 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Mainz 05 09. Mai 18 Uhr Hertha BSC Arminia Bielefeld

