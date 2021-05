Felix Magath nimmt Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Schutz: "Wird der Sachlage nicht gerecht"

Der langjährige Bundesligatrainer Felix Magath hat den fehlenden Konkurrenzkampf in Deutschlands höchster Spielklasse kritisiert. Magath ist zudem kein Befürworter des Wechsels von Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern - und springt Hasan Salihamidzic zur Seite.

"Als Fußball-Interessierter wäre ich an Wettbewerb interessiert. Aber einen solchen Wettbewerb sehe ich kaum noch in der Bundesliga", erklärte Magath dem Onlineportal t-online. "Das ist schon seit neun Jahren so. Und das wird sich nächstes Jahr nicht ändern."

Dass sich nun mit Nagelsmann eines der größten deutschen Trainertalente der sowieso schon besten Mannschaft anschließt, werde das vorhandene Gefälle nur noch verstärken, prognostizierte Magath, der mit den Bayern 2005 und 2006 jeweils das nationale Double gewonnen hatte.

Besonders kritisch sieht der 67-Jährige die Verteilung der Fernsehgelder. "Es wird nichts für den Wettbewerb getan. Jeder hat seine Interessen. Aber mit Wettbewerb hat das nichts zu tun", sagte Magath und nannte ein Beispiel: "Wenn ein Club in der Bundesliga fast 800 Millionen Euro Umsatz macht und ein anderer nur 200 Millionen Euro - wer soll da der Stärkere sein?" In der Saison 2018/19 trennten die Münchner (750,4 Millionen Euro) und den Klub mit dem zweithöchsten Umsatz (BVB, 489,5 Millionen) mehr als 250 Millionen Euro.

Im Konflikt zwischen Noch-Bayern-Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic nimmt Magath seinen ehemaligen Spieler in Schutz: "Die Betrachter einer Szene brauchen immer einen Schuldigen. Beim FC Bayern haben sich die Beobachter Hasan Salihamidzic als Schuldigen ausgesucht, was der Sachlage nicht gerecht wird."