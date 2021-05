Am 34. Spieltag der Bundeliga empfängt heute Meister Bayern München den FC Augsburg zum Derby. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dem FC Bayern München wird heute nach dem Spiel gegen den FC Augsburg die Meisterschale überreicht. Schenken die Spieler des FC Bayern dem scheidenden Erfolgstrainer Hansi Flick zum Abschied einen Sieg? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Meisterparty in München! Bei dieser wird sicher auch die eine oder andere Träne vergossen. Neben Trainer Hansi Flick werden auch die langjährigen Spieler David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez verabschiedet. Robert Lewandowski bleibt den Bayern erhalten. Der Pole kann heute zum alleinigen Rekordtorschützen in einer Saison werden. Das will der FC Augsburg eine Woche nach dem gesicherten Klassenerhalt verhindern.

Vor Beginn: Das bayerische Derby am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 wird um 15.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie FC Bayern München gegen FC Augsburg.

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, T. Müller, Coman - Lewandowski FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Iago - Khedira - Moravek - Caligiuri, M. Richter, Hahn - Niederlechner

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie exklusiv ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD bzw. Sky Sport Bundesliga 2 HD. Zudem könnt Ihr das Spiel bei Sky Sport Bundesliga 1 HD als Teil der Samstags-Konferenz sehen.

Auch im Livestream läuft das Duell bei Sky. Dieser ist mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket abrufbar.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag