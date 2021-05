FC Augsburg vs. Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga findet heute das für den Abstiegskampf so wichtige Spiel zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie des 33. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Abstiegskampf pur in der Bundesliga! Am heutigen Samstag empfängt der FC Augsburg in der heimischen WWK-Arena Werder Bremen. Die Partie des 33. Spieltags wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Ein Blick auf das hintere Tabellendrittel der Bundesliga verdeutlicht die Wichtigkeit der Partie für den FC Augsburg und Werder Bremen. Der FCA liegt mit 33 Punkten zwei Zähler vor dem 15., Werder Bremen. Es folgen Arminia Bielefeld auf Relegationsplatz 16 mit ebenfalls 31 Punkten und der 1. FC Köln. Aus diesen Teams und Hertha BSC wird der zweite Absteiger neben Schalke 04 und das Team, welches in die Relegation muss ermittelt.

Der FCA zeigte am vergangenen Spieltag beim VfB Stuttgart eine ansprechende Leistung, verlor aber dennoch beim ersten Spiel von Trainer-Rückkehrer Markus Weinzierl mit 1:2. Werder Bremen ist seit neun Bundesligaspielen ohne Sieg. Gegen Bayer Leverkusen holte das Team von Trainer Florina Kohfeldt am vergangenen Sonntag wenigstens einen Punkt.

Welches Team landet heuet den vielleicht entscheidenden Erfolg im Abstiegskampf?

FC Augsburg - Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv könnt Ihr FC Augsburg gegen Werder Bremen heute bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender ist im Besitz der Live-Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga mit Spielbeginn 15.30 Uhr.

Die Übertragung beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Kommentieren wird das Spiel Klaus Veltman. Ihr könnt den Abstiegskrimi auch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) als Teil der Samstagskonferenz live verfolgen - aber nur wenn Ihr ein Sky-Abo habt. Informationen zu den aktuellen Angeboten gibt es auf der Sky-Homepage.

Sky bietet Euch auch die Möglichkeit an, das Spiel im Livestream zu sehen. Für Sky-Kunden ist dies via Sky Go möglich. Sky Go ist ist in jedem Sky-Paket bereits im Preis mit inbegriffen. Eine weitere Option bietet ein Sky Ticket , mit einem solchen können sich auch Nicht-Sky-Kunden das Spiel im Livestream ansehen. Sky Ticket ist kostenpflichtig.

FC Augsburg - Werder Bremen: Bundesliga-Highlights heute bei DAZN

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff stellt Euch DAZN die Höhepunkte des Spiels auf seiner Plattform im Videoformat bereit. Der Streamingdienst macht dies bei jedem Spiel der Bundesliga und der 2. Liga.

Im Livestream könnt Ihr bei DAZN Topevents vieler Sportarten wie Fußball (Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Primera Division, Länderspiele uvm.), Handball, Tennis, Motorsport, Rugby, Darts, Radsport, MMA, Boxen, Wintersport und WWE sehen

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet Euch ein DAZN-Abonnement im Monat 11,99 Euro, das Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Neu-Kunden dürfen vor der ersten Zahlung DAZN jedoch erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

© getty Florian Kohfeldt ist mit Werder Bremen seit neun Spielen in der Bundesliga sieglos.

FC Augsburg vs. Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg - Werder Bremen

FC Augsburg - Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 33

33 Datum: 15. Mai 2021

15. Mai 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: WWK-Arena (Augsburg)

WWK-Arena (Augsburg) TV-Übertragung: Sky

Sky Livestream: Sky

Sky Highlights: DAZN, Sky, ARD, ZDF

FC Augsburg - Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker

FC Augsburg - Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - R. Khedira - Caligiuri - M. Richter - Hahn, Vargas - Niederlechner

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - R. Khedira - Caligiuri - M. Richter - Hahn, Vargas - Niederlechner Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Augustinsson - C. Groß - M. Eggestein, Bittencourt - Sargent - Füllkrug, Selke

