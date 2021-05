Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt spielt heute gegen den FSV Mainz 05. Ihr wollt das Spiel in der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Dann bekommt Ihr in diesem Artikel alle Infos, die Ihr braucht.

Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05: Ort, Zeit, Datum

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 findet am Mittag des heutigen Sonntags, dem 9. Mai 2021, statt. Die Partie ist die mittlere von drei Bundesliga-Spielen am heutigen Sonntag, sie findet um 15.30 Uhr statt.

Austragungsort der Partie ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Zuschauer sind aufgrund der Coronapandemie nach wie vor keine zugelassen.

Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen der SGE und dem FSV läuft exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Sky teilt sich die Übertragungsrechte an der Bundesliga mit DAZN, das Spiel Frankfurt gegen Mainz fällt in den Zuständigkeitsbereich von Sky. Um die Partie live und in voller Länge sehen zu können, braucht Ihr also ein Sky-Abo oder müsst alternativ ein SkyTicket erwerben.

Ihr könnt das Spiel auch per Livestream verfolgen. Sky-Kunden können dies via SkyGo tun, SkyTicket ist hier ebenfalls eine Möglichkeit.

Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05: Bundesliga heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Partie zwischen der Frankfurter Eintracht und ihren Gästen aus Mainz auch im Liveticker verfolgen. Bei SPOX verpasst Ihr kein Tor, keine Auswechslung, keine Karte und generell kein Highlight der Partie.

Hier geht's zum Liveticker von Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05.

Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Sow, Rode - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Sow, Rode - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva Mainz: Zentner - St. Juste, Hack, Niakhate - da Costa, Kohr, Mwene - Barreiro, Boetius - Burkardt, Onisiwo

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Die Frankfurter kämpfen drei Spieltage vor dem Saisonende weiterhin um die Champions League. Ein Sieg über Mainz wäre ein weiterer Schritt in Richtung Königsklasse. Der FSV hat sich im Abstiegskampf zuletzt Luft zum atmen verschafft, ein Punkt gegen Frankfurt käme dem sicheren Klassenerhalt gleich.