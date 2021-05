BVB-Wunschspieler Noni Madueke reagiert auf Transfergerüchte um Borussia Dortmund

Noni Madueke (19) von PSV Eindhoven hat auf die Gerüchte um einen Wechsel zu Borussia Dortmund reagiert.

"Es ist eine Ehre, als Nachfolger von Jadon Sancho genannt zu werden. Ich habe das auch gehört, das werde ich nicht bestreiten", sagte Madueke zu ESPN.

Der Flügelstürmer von PSV, der in der laufenden Saison an 17 Toren in 31 Pflichtspielen direkt beteiligt war, wurde sowohl von der Bild als auch vom niederländischen Blatt De Telegraaf als Wunschspieler des BVB bezeichnet.

Laut De Telegraaf müsste sich die Borussia aber gegen namhafte Konkurrenz aus England, Frankreich und Italien durchsetzen. Zudem sollen der VfL Wolfsburg und RB Leipzig aus der Bundesliga am Engländer interessiert sein.

Madueke spielte in der Jugend für Crystal Palace und Tottenham Hotspur, ehe er im Alter von 15 Jahren zu PSV in die U17 wechselte. Seit dieser Spielzeit kommt er regelmäßig bei den Profis zum Einsatz.