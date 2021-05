BVB, News und Gerüchte: Hans-Joachim Watzke verteidigt Mino Raiola gegen Kritik

Hans-Joachim Watzke hat Mino Raiola in Schutz genommen. Jörg Schmadtke glaubt nicht an einen Transfer von Maxime Lacroix zum BVB. Michael Zorc blickt auf einen früheren Pokalsieg der Dortmunder zurück. News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Hier findet Ihr weitere News zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Watzke verteidigt Raiola: "Finde es teilweise bigott"

Hans-Joachim Watzke hat Mino Raiola gegen Kritik verteidigt. "Ich finde es teilweise bigott, dass gefeiert wird, wenn sich Erling Haaland im Anschluss an Flüge nach Leipzig, Manchester und Dortmund für uns entscheidet, und man es dann als Ungeheuerlichkeit empfindet, wenn Raiola in seiner Eigenschaft als Berater auch mal andere Städte anfliegt", sagte Watzke in der Sport Bild über den Berater von BVB-Star Erling Haaland.

"Ich mag Mino, weil er ein Typ ist - und echte Typen finde ich grundsätzlich gut", so der BVB-Boss weiter. "Mino ist komplett uneitel, und wenn er bei uns ins Büro kommt, weiß jeder: Donnerwetter, gleich ist hier wieder was los. Da wird immer Klartext gesprochen, das ist gnadenlos ehrlich."

Haaland werde die Dortmunder irgendwann verlassen, gab Watzke zu, "nur eben noch nicht so schnell." "Natürlich kann man dann öffentlich Pingpong spielen und sich jeden zweiten Tag gegenseitig beschimpfen", so Watzke weiter. "Aber wir wissen das alles sehr gut einzuschätzen, haben ein belastbares Verhältnis, alle Argumente ausgetauscht und eine klare Vertragssituation."

Raiola hatte in den vergangenen Monaten immer wieder offen mit einem Abgang von Haaland kokettiert. Zusammen mit dessen Vater Alf-Inge wurde Raiola unter anderem in Barcelona und Madrid gesichtet.

BVB, News: Lacroix-Transfer? BVB hat laut Schmadtke nicht "die wirtschaftlichen Möglichkeiten"

Jörg Schmadtke glaubt nicht an einen Transfer von Maxence Lacroix zum BVB. Das verriet Geschäftsführer des VfL Wolfsburg dem Sportbuzzer.

"Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass der Spieler bei uns noch einen langen Vertrag hat", sagte der 57-Jährige über Lacroix, um im Hinblick auf den BVB hinzuzufügen: "Ich glaube nicht, dass sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, ihn aus dem Vertrag zu kaufen."

Nach einer hervorragenden Saison in Wolfsburg war Lacroix zuletzt immer wieder mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden - darunter auch der BVB. Bereits im April hatte sich allerdings angedeutet, dass Wolfsburg den 21-jährigen Innenverteidiger wohl nicht ziehen lassen wird.

BVB, News: Zorc sieht Pokalsieg 1989 als "Startschuss in eine bessere Zukunft"

Michael Zorc hat vor dem Pokalfinale zwischen dem BVB und RB Leipzig auf den Pokalsieg der Dortmunder im Jahr 1989 zurückgeblickt. "Der Pokalsieg 1989 war für uns der Startschuss in eine bessere Zukunft", sagte Zorc dem SID.

Seit dem Triumph vor mehr als 30 Jahren habe sich der Pokalwettbewerb deutlich weiterentwickelt, so Zorc: "Seit dem Umzug nach Berlin hat der Pokal generell eine enorme Aufwertung erfahren."

Der Trip nach Berlin sei immer etwas Besonderes, "wie ein riesiger Familienausflug." "Das waren sehr verbindende Tage", erinnerte sich der 58-Jährige. "Das ist natürlich schade, dass das diesmal wegfällt."

Edin Terzic, dem Interimstrainer der Dortmunder, würde Zorc den Titel besonders gönnen: "Edin hat immer dieses schöne Bild, dass er in allen möglichen Verkehrsmitteln schon nach Berlin angereist ist", so Zorc. "Es war für ihn keine leichte Aufgabe, er leistet hervorragende Arbeit. Für ihn würde es mich sehr freuen."

BVB: Tabellenvierter in der Bundesliga