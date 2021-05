BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der BVB trifft heute auf RB Leipzig. Ihr wollt das Spiel zwischen Borussia Dortmund und den Leipzigern heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Dieser Artikel liefert Euch alle Infos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Ort, Datum, alle Infos

Das Spiel zwischen der Borussia aus Dortmund und ihren Gästen aus dem Osten Deutschlands steigt am Nachmittag des heutigen Samstags. Um 15.30 Uhr, also zur klassischen Bundesliga-Zeit am Samstagnachmittag, soll der Anstoß heute erfolgen.

Gespielt wird im Dortmund Signal Iduna Park. Zuschauer werden in der Heimspielstätte des BVB allerdings keine zugelassen sein. Die Bundesliga-Saison 2020/2021 wird ohne Fans auf den Rängen zu Ende gespielt werden.

Begegnung: Borussia Dortmund - RB Leipzig

Borussia Dortmund - RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 8. Mai 2021

8. Mai 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr die Bundesliga aufmerksam verfolgt, werdet Ihr es euch bereits gedacht haben können: Das Aufeinandertreffen des BVB und RB wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die Partie liegen exklusiv bei Sky.

Der Pay-TV-Sender überträgt alle Samstagsspiele in der Bundesliga exklusiv live und in voller Länge. DAZN, das sich die Übertragungsrechte an der Bundesliga mit Sky teilt, überträgt vor allem die Freitagsspiele sowie ausgewählte weitere Partien.

Sky bietet natürlich auch einen Livestream seiner Übertragung an. Diesen könnt Ihr allerdings nicht kostenfrei abrufen. Sky-Kunden können den Livestream via SkyGo verfolgen, alternativ kann ein SkyTicket erworben werden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr interessiert Euch für das Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig, doch Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder Livestream sehen? Kein Problem! Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels, der Ticker hält Euch stets über sämtliche Tore, Karten und Auswechslungen auf dem Laufen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Reyna, Reus, Sancho - Haaland

Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Reyna, Reus, Sancho - Haaland Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, A. Haidara - Sörloth

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle