Der BVB spielt in der Bundesliga heute gegen RB Leipzig. Kann Borussia Dortmund gegen die Leipziger einen Schritt in Richtung Champions League machen? Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Für RB Leipzig geht es darum, die theoretische Chance auf die Meisterschaft aufrecht zu halten. Sollten die Roten Bullen verlieren, wäre der FC Bayern schon vor dem Anpfiff gegen Gladbach am Abend Deutscher Meister.

BVB vs. RB Leipzig Tore / Aufstellung BVB Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Sancho, Reus, Reyna - Hazard Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Hwang - Sörloth Gelbe Karten /

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei Leipzig bekommt Hee-chan Hwang seine Chance von Anfang an. Diesen elf Spielern vertraut Julian Nagelsmann: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Hwang - Sörloth.

Vor Beginn: Für Erling Haaland hat es nicht gereicht. Der Stürmer ist nicht fit, steht gar nicht im Kader. Stattdessen spielt Thorgan Hazard im Sturmzentrum von Anfang an. So sieht die BVB-Aufstellung aus: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Sancho, Reus, Reyna - Hazard.

Vor Beginn: Die Dortmunder kämpfen derweil weiterhin um die Champions League. Den BVB trennen aktuell zwei Punkte von Platz drei, zudem nur ein Punkt von Platz vier. Allerdings bangen die Borussen noch um Starstürmer Erling Haaland...

Vor Beginn: Ein Spiel, in dem es um jede Menge geht! Zunächst natürlich: Um die Meisterschaft. Gewinnt RB Leipzig heute nicht gegen den BVB, werden die Bayern automatisch Meister. Sieben Punkte Rückstand könnte RB in zwei Spielen nicht mehr aufholen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem BVB und RB Leipzig. Um 15.30 Uhr geht's heute los!

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Die offiziellen Aufstellungen

BVB: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Sancho, Reus, Reyna - Hazard

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem BVB und RBL läuft exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Bundesliga-Spiele am heutigen Samstag exklusiv in voller Länge.

Das Spiel zwischen den Dortmundern und ihren Gästen aus Leipzig kommentiert Martin Groß, in der Konferenz begleitet Kai Dittmann die Partie am Mikrofon.

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Spiel natürlich auch SkyGo verfolgen. Eine weitere Option bietet Euch SkyTicket , wo Ihr das Spiel ebenfalls sehen könnt, sofern Ihr ein wenig Geld in die Hand nehmt.

