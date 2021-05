In der Bundesliga wird der 34. und damit letzte Spieltag der Saison 2020/21 absolviert. Alle neun Partien finden dabei parallel statt. Hier gibt es die Konferenz mit allen Begegnungen.

Die letzten Entscheidungen in der Bundesliga-Saison 2020/21 stehen an. Wer steigt direkt ab, wer kommt in die Relegation, wer sichert sich die Teilnahme an der Conference League? SPOX bietet die Konferenz zum 34. Spieltag im Liveticker an.

Bundesliga, Konferenz: 34. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Um den Platz für die neu geschaffene Conference League - Rang sieben - streiten sich indes gleich vier Klubs: Union Berlin, das Stand jetzt qualifiziert wäre, sowie Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg. Der FC Bayern bekommt heute übrigens seine Meisterschale überreicht.

Vor Beginn: 90 Minuten trennen die 18 Klubs noch vom Ende der Bundesliga-Saison 2020/21. Während Meister, Vizemeister sowie die übrigen Champions-League- sowie auch die Europa-League-Teilnehmer feststehen, wird es heute vor allem im Tabellenkeller spannend: Arminia Bielefeld (15.), Werder Bremen (16.) und der 1. FC Köln (17.) kämpfen alle noch um den Klassenerhalt - optimalerweise direkt, notfalls über die Relegation. Diese Entscheidungen stehen dieses Wochenende an.

Vor Beginn: Diese Begegnungen hält der 34. Spieltag bereit.

Heim Gast Bayern München FC Augsburg Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim Hertha BSC VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt SC Freiburg Union Berlin RB Leipzig 1. FC Köln Schalke 04 Werder Bremen Mönchengladbach VfB Stuttgart Arminia Bielefeld

Vor Beginn: Hallo und ein herzliches Willkommen im Liveticker mit der Konferenz aller neun Bundesliga-Partien am 34. Spieltag. Anpfiff in den neun Stadien ist jeweils um 15.30 Uhr.

Bundesliga, Konferenz: 34. Spieltag heute live im TV und Livestream

Sky überträgt heute sämtliche Bundesliga-Partien, bietet allerdings ebenso eine Live-Konferenz an. Diese ist auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen. Mit von der Partie sein kann man via Sky Go und Sky Ticket auch per Livestream.

