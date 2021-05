1. FC Köln vs. Holstein Kiel, Hinspiel in der Relegation: Ort, Datum, Modus, Übertragung im TV und Livestream

In der Relegation um einen Platz in der Bundesliga treffen der 1. FC Köln und Holstein Kiel aufeinander. Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zum Hinspiel. Ort, Datum, Modus, Übertragung im TV und Livestream - zu all diesen Punkten liefern wir Antworten.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel, Hinspiel in der Relegation: Ort, Datum, Modus

17 der 18 Bundesliga-Teilnehmer für die nächste Saison sind bereits bekannt. Einer fehlt also noch. Um den noch offenen Platz kämpfen der 16. der Bundesliga und der Dritte der 2. Bundesliga. Heißt konkret: 1. FC Köln gegen Holstein Kiel. Zwei Spiele - einmal in Köln, einmal in Kiel - stehen an.

Bereits am kommenden Mittwoch, den 26. Mai, treffen der 1. FC Köln und Holstein Kiel im Hinspiel aufeinander. Pünktlich um 18.30 Uhr erfolgt der Anstoß. Gespielt wird dabei im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Das Rückspiel steigt dann drei Tage später am Samstag (29. Mai) in Kiel.

Wer nach Hin- und Rückspiel mehr Tore geschossen hat, ist in der kommenden Saison Bundesligist. Wie es auch beispielsweise bei K.o-Spielen in der Champions League oder Europa League üblich ist, gilt auch in der Bundesliga-Relegation die Auswärtstorregel.

Bei Gleichstand kommt also die Mannschaft, die mehr Auswärtstore geschossen hat, weiter. Sollte es auch nach diesem Kriterium keine Entscheidung geben, folgt im Rückspiele nach 90 Minuten eine Verlängerung mit zwei 15-minütigen Halbzeiten. Falls das Spiel dann immer noch nicht entschieden ist, gibt es Elfmeterschießen.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Die Relegationstermine für die Bundesliga

Datum Uhrzeit Heim Gast 26.5.2021 18.30 Uhr 1. FC Köln Holstein Kiel 29.5.2021 18.00 Uhr Holstein Kiel 1. FC Köln

© getty Holstein Kiel gab im Saisonfinale mit der 2:3-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 das garantierte Bundesliga-Ticket aus der Hand.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel, Hinspiel in der Relegation: Übertragung im TV und Livestream

Das Hinspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel wird es nicht im Free-TV geben. Stattdessen übernimmt die Live-Übertragung am Mittwoch DAZN. Auch beim Rückspiel ist DAZN der Anbieter, den Ihr aufrufen müsst.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel, Hinspiel in der Relegation im Liveticker

Köln gegen Kiel könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel wird dabei für Euch live getickert. Ihr verpasst somit keine Entscheidung im Kampf um die Bundesliga-Teilnahme.

Bundesliga: Die Relegation in den letzten fünf Jahren

Die Kieler, die am letzten Spieltag mit der 2:3-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 noch den fixen Aufstieg in die Bundesliga aus den Händen gleiten ließen, kämpften bereits 2018 um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Damals blieben die Norddeutschen gegen den VfL Wolfsburg chancenlos.