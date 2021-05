1. FC Köln - SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Köln stemmt sich weiter gegen den Abstieg und ist auch heute zum Siegen verdammt. Am 32. Spieltag empfangen die Rheinländer den SC Freiburg. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Spiel 1. FC Köln gegen den SC Freiburg seht Ihr live auf DAZN. Holt Euch jetzt einen Gratismonat!

1. FC Köln gegen SC Freiburg: Ort, Datum, voraussichtliche Aufstellungen

Für die Kölner geht es am heutigen Sonntag ab 13.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln-Müngersdorf ums pure Überleben. Es ist das einzige Spiel zu dieser Zeit in der Bundesliga.

Bei den Hausherren fehlen die aussortierten Jens Castrop, Joao Queiros, Julian Krahl und Robert Voloder. Bei den Breisgauern wiederum muss man abwarten, wie das Team von Trainer Christian Streich das Spiel am Donnerstag in Berlin (0:3) überstanden hat.

So könnten beide Mannschaften ins Spiel gehen:

1. FC Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector - M. Wolf, Duda, Kainz - Andersson

SC Freiburg: Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Demirovic, Höler

1. FC Köln gegen SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel 1. FC Köln gegen SC Freiburg ist das letzte frühe Sonntagsspiel in dieser Saison. Anpfiff ist um 13.30 Uhr, die Übertragung beginnt jedoch schon um 13.15 Uhr.

Dann empfängt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe und begrüßt an seiner Seite Drittliga-Kultkicker Sascha Mölders von 1860 München. Der Löwen-Torjäger wird schließlich auch als Co-Kommentator von Jan Platte mitwirken und seine Expertise zum Besten geben.

Es ist das letzte Bundesliga-Spiel in dieser Spielzeit, das live auf DAZN übertragen wird. Den Streamingdienst gibt es für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Der erste Monat ist zum Testen gratis.

Neben Bundesliga zeigt DAZN auch diverse internationale Ligen sowie die Champions League und Europa League. Zudem gibt es hier Highlights zu allen Spielen der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf Abruf.

1. FC Köln gegen SC Freiburg heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, kann die Partie wie gewohnt auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Gelbe Karte und keine Großchance!

Zum Liveticker zum Spiel 1. FC Köln gegen SC Freiburg hier entlang!

Bundesliga, 32. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Während Freiburg nur noch theoretische Chancen aufs internationale Geschäft hat, dafür aber auch sorgenfrei in den Endspurt gehen kann, braucht der 1. FC Köln jeden Punkt und muss dazu noch auf die Konkurrenz aus dem Keller schielen, speziell auf die Begegnung Hertha BSC gegen Bielefeld (heute Abend ab 18 Uhr).

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 07. Mai 20.30 Uhr VfB Stuttgart FC Augsburg 2:1 08. Mai 15.30 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen 0:0 08. Mai 15.30 Uhr Borussia Dortmund RB Leipzig 3:2 08. Mai 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Union Berlin 3:0 08. Mai 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Schalke 04 4:2 08. Mai 18.30 Uhr FC Bayern Borussia Mönchengladbach 6:0 09. Mai 13.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg 09. Mai 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Mainz 05 09. Mai 18 Uhr Hertha BSC Arminia Bielefeld

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle