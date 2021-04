Der 27. Bundesliga-Spieltag wird heute Abend mit einem Derby beendet. Union Berlin empfängt Hertha BSC. SPOX erklärt Euch, wo das brisante Duell live im TV und Livestream zu sehen ist.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin - Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Die Bundesliga hat am 27. Spieltag einiges zu bieten: unter anderem das Duell zwischen den Champions-League-Aspiranten Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, den Kampf zwischen Verfolger RB Leipzig und Spitzenreiter FC Bayern München.

Und am heutigen Sonntag, den 4. April zum Abschluss des Wochenendes: das Hauptstadt-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC. Die Partie beginnt um 18 Uhr und wird im Stadion an der Alten Försterei von Union ausgetragen. Schade: Wegen der Maßnahmen inmitten der Coronavirus-Pandemie werden Zuschauer vor Ort einmal mehr nicht gestattet sein.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin - Hertha BSC heute live im TV?

Live im Free-TV gezeigt wird das Berlin-Derby heute nicht. Zu sehen bekommt Ihr es ausschließlich bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt auch sonntags Spiele der höchsten deutschen Spielklasse live und bietet Euch Union gegen Hertha auf Sky Sport Bundesliga 1 an. Übertragungsstart ist um 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin - Hertha BSC heute im Livestream?

Sky abrufen könnt Ihr auch als Livestream via Sky Ticket, beispielsweise per App auf Eurem Smart-TV. Oder aber Ihr greift auf Sky Go zurück.

Wer zeigt / überträgt Highlights von Union Berlin - Hertha BSC?

Falls Ihr nur DAZN-Kunden seid: Die Highlights zu Union gegen Hertha bekommt Ihr 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform serviert. Das gilt generell immer für alle Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga.

Auf skysport.de sowie bei Sky Go und Sky Ticket stehen die Highlights zu Union - Hertha im Anschluss ebenfalls für Euch zum Abruf bereit.

Zudem bekommt Ihr die Möglichkeit, die Highlights ohne ein Abo direkt hier bei SPOX zu sehen. SPOX hat diese ab Montag um null Uhr auf der Seite.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin - Hertha BSC heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Union Berlin - Hertha BSC heute im Liveticker

Wer gewinnt das Prestigeduell in Berlin? Union gegen Hertha könnt Ihr problemlos auch bei SPOX verfolgen. Mit dem Liveticker wird Euch definitiv nichts Wichtiges entgehen.

Bundesliga: Begegnungen und Ergebnisse am 27. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 03.04., 15:30 Borussia Dortmund 1:2 Eintracht Frankfurt 03.04., 15:30 Bayer Leverkusen 2:1 Schalke 04 03.04., 15:30 VfL Wolfsburg 1:0 1. FC Köln 03.04., 15:30 1. FSV Mainz 05 1:1 Arminia Bielefeld 03.04., 15:30 FC Augsburg 2:1 1899 Hoffenheim 03.04., 18:30 RB Leipzig 0:1 Bayern München 03.04., 20:30 Mönchengladbach 2:1 SC Freiburg 04.04., 15:30 VfB Stuttgart -:- Werder Bremen 04.04., 18:00 Union Berlin -:- Hertha BSC

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Union steht in der Tabelle als Achter momentan wesentlich besser da als die Hertha, die als 15. um den Klassenerhalt kämpfen muss. Die Berliner Klubs trennen 14 Punkte.