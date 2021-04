Die Länderspielpause ist vorbei, nun geht es in der Bundesliga wieder zur Sache. Im Kampf um die Meisterschaft empfängt der Tabellenzweite RB Leipzig den Tabellenführer Bayern München. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer den Kracher am 27. Spieltag live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - FC Bayern heute live im TV und Livestream?

Der FC Bayern München führt die Bundesliga-Tabelle nach 26 Spieltagen mit 61 Punkten an. Mit nur vier Punkten Rückstand folgt auf dem zweiten Platz der heutige Gegner RB Leipzig. Kann sich der Rekordmeister absetzen oder machen die Leipziger den Kampf um die Meisterschaft noch spannender? Bereits das Spiel in der Runde bot viel Spannung. Die beiden Topklubs trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden.

Los geht es um 18.30 Uhr am heutigen Karsamstag (3. April). Gespielt wird in der Red Bull Arena, der Spielstätte der Roten Bullen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - FC Bayern heute im Pay-TV?

Verantwortlich für die Übertragung des Bundesliga-Topspiels zwischen RB Leipzig und Bayern München ist der Pay-TV-Sender Sky. Gezeigt wird die Begegnung auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Beide Übertragungen starten eine Stunde vor Spielbeginn, Ihr werdet mit Vorberichten zum Kracher auf das Spiel eingestimmt. Danach übernimmt Wolff Fuss die Rolle des Kommentatoren.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - FC Bayern heute im Livestream?

Auch im Livestream gibt es das Spiel heute bei Sky zu sehen. Ihr wollt auf diesen zugreifen? Dann werden Euch zwei Optionen zur Verfügung gestellt. Zum einen ermöglicht Euch ein SkyGo-Abonnement das Freischalten des Livestreams, zum anderen auch das SkyTicket.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von RB Leipzig - FC Bayern?

DAZN zeigt zwar das Duell nicht live und in voller Länge, dafür ist der Streamingdienst die richtige Adresse für alle, die danach die besten Szenen der Partie sehen möchten. Bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff stehen die Highlights von RB Leipzig gegen den FC Bayern auf der Plattform abrufbar.

DAZN hat zudem die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga im Angebot, überträgt aber auch zahlreiche Fußballspiele in voller Länge. Das "Netflix des Sports" besitzt Übertragungsrechte für die Primera Division, Ligue 1, Serie A, Champions League, Europa League sowie zahlreiche Länderspiele (Nations League, Testspiele, WM-Qualifikation).

Was ebenfalls unter anderem bei DAZN angeboten wird: US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Motorsport, Radsport, Kampfsport, Handball, Darts, Rugby und Wintersport.

Neu-Kunden können DAZN 30 Tage lang kostenlos testen. Falls Ihr vom Angebot überzeugt seid, habt Ihr nach Ablauf der Gratisperiode die Wahl zwischen dem Monatsabo und dem Jahresabo.

Beim Monatsabo fallen monatlich Kosten in Höhe von 11,99 Euro an. Für das Jahresabo zahlt Ihr einmal im Jahr einen Preis von 119,99 Euro, spart dabei im Gegensatz zur monatlichen Version 23,89 Euro.

© getty Der FC Bayern kann heute gegen RB Leipzig einen entscheidenden Sieg im Kampf um die Meisterschaft holen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - FC Bayern heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga, 27. Spieltag

Datum: 3. April 2021

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Übertragung: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

Highlights: DAZN

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - FC Bayern heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Bundesliga-Topspiel im Pay-TV oder im Livestream bei Sky zu schauen, bietet Euch SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Jedes Tor, jeder Strafstoß, jeder Platzverweis im Meisterkampf wird dabei live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: RB Leipzig vs. FC Bayern München.

Hier geht's zum Liveticker der Bundesliga-Konferenz.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag

Die Leipziger können den Rückstand auf den Tabellenführer aus München auf nur einen Punkt verkleinern. Der FC Bayern hingegen kann mit einem Sieg schon für eine kleine Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschale sorgen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 26 78:35 43 61 2. RB Leipzig 26 48:21 27 57 3. Wolfsburg 26 45:22 23 51 4. Eintracht Frankfurt 26 53:36 17 47 5. Borussia Dortmund 26 54:37 17 43 6. Bayer Leverkusen 26 43:31 12 40 7. 1. FC Union Berlin 26 40:32 8 38 8. SC Freiburg 26 39:39 0 37 9. VfB Stuttgart 26 47:41 6 36 10. Borussia M'gladbach 26 44:40 4 36 11. TSG Hoffenheim 26 40:45 -5 30 12. Werder Bremen 26 31:38 -7 30 13. FC Augsburg 26 27:40 -13 29 14. Hertha BSC 26 31:45 -14 24 15. 1. FSV Mainz 05 26 26:45 -19 24 16. 1. FC Köln 26 25:46 -21 23 17. Arminia Bielefeld 26 20:45 -25 22 18. Schalke 04 26 16:69 -53 10

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - FC Bayern: Personal, Kader, voraussichtliche Aufstellungen

Die Länderspielpause ist zwar vorbei, doch nicht jeder Spieler des FC Bayern kam unbeschadet wieder nach Hause. Im wahrscheinlich wichtigsten Ligaspiel der Saison muss der Sextuple-Sieger nämlich auf Weltfußballer und Tormaschine Robert Lewandowski verzichten.

Der 32-Jährige verletzte sich im WM-Qualifikationsspiel mit der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra am rechten Knie (Bänderdehnung). Lewandowski wird auch die beiden Champions-League-Viertelfinalspiele gegen Paris Saint-Germain auslassen müssen.

Ebenso bei den Bayern nicht im Kader ist Jerome Boateng. Der Innenverteidiger hat sich im vergangenen Bundesligaspiel gegen VfB Stuttgart (die Highlights im Video) seine fünfte Gelbe Karte der Saison geholt. Alphonso Davies (Rotsperre), Douglas Costa (Lauftraining nach Haarriss im Mittelfuß) und Corentin Tolisso (Sehnenriss) sind ebenfalls nicht dabei.

Die Leipziger müssen hingegen auf Angelino (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Marcel Halstenberg (Quarantäne), Kevin Kampl (5. Gelbe Karte), Konrad Laimer (Aufbautraining) und Dominik Szoboszlai (Aufbautraining) verzichten.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, T. Adams, A. Haidara - Dani Olmo, Nkunku - Forsberg

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Gnabry

Bundesliga heute live: Partien, Ansetzungen

Neben Leipzig gegen den FC Bayern werden heute sechs weitere Ligaspiele absolviert. Morgen stehen dann die Partien VfB Stuttgart gegen Werder Bremen und das Berliner Stadtderby zwischen Union Berlin und Hertha BSC an.